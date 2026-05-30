"Ніхто не може пояснити": звернення російського чиновника розпалило нові чутки довкола двійників Путіна

Теорії змови довкола російського диктатора Володимира Путіна розгорілися з новою силою, коли один з його підопічних, віцепрем'єр російського уряду Дмитро Патрушев, у зверненні до нього висловив несподіване ім'я.

Обертів набрала зокрема теорія про те, що Путін давно помер, а замінюють його зараз двійники. Про це пише видання The New York Post.

Приводом для нових розмов довкола двійників російського диктатора став епізод, коли днями Патрушев до нього сказав: "Пал Лаіч, велике спасибі. Я підготував презентацію".

Кліп оприлюднив сам Кремль, проте в офіційній стенограмі помилкове ім'я було замінене на офіційне ім'я Путіна — Володимир Володимирович, зауважила газета Times.

Цим моментом були спантеличені не тільки у світі, а й у Росії. Прокремлівське видання "Коммерсант", схоже, було збентежене, і намагалося пояснити ситуацію тим, що Патрушев "перенервував" перед зустріччю з диктатором.

Відео дня

"Схоже, ніхто не може пояснити, що це було. Можливо, він надто нервував. Можливо, він хотів щось сказати, але вчасно зупинився", — писала газета.

Саме ця загадкова деталь їхньої зустрічі змусила багатьох дослідників та звичайних людей припустити, що чиновник міг випадково проговоритися про використання Путіним двійників. Це неперевірена інформація, яка переслідує главу Кремля вже роками, пише видання.

Путіна вже роками переслідує інформація про його двійників Фото: РИА Новости

Скільки двійників є у Путіна?

Теоретики припускають, що російський диктатор має щонайменше трьох двійників. Вони замінюють його періодично на різноманітних заходах. При цьому дослідники вказують на такі деталі, як форма вух і зріст, які змінювалися з роками правління політика.

Українська розвідка раніше підтверджувала цю інформацію. Ще у 2022 році на той час голова Головного управління розвідки Кирило Буданов розповідав, що існує щонайменше троє людей, подібних на Путіна, які періодично з'являються на публіці замість нього.

Окрема група людей навіть вірить у те, що Путін давно помер. Натомість зараз таємні змовники у російському уряді нібито використовують двійників, аби приховати цей факт.

Однак сам Путін у 2020 році визнав, що йому пропонували скористатися програмою двійників, від якої він відмовився. І навіть опозиційні медіа після досліджень підтвердили, що практично на усіх зображеннях є один і той же Путін.

Нагадаємо, 29 травня видання The Washington Post розповідало, які наукові досягнення використовує Путін, щоб жити довше і не старіти.

Також невдала няня синів Путіна раніше розкрила свій досвід.