Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск уже в четвертый раз за год приехал в Россию, где начал оправдывать войну против Украины и нахваливать российского диктатора Владимира Путина.

Эррол Маск выразил собственное восхищение РФ и сказал, что сейчас здесь живут "самые счастливые люди". Маск-старший посетил Санкт-Петербургский международный экономический форум и в комментариях российскому медиа поделился своими мыслями.

"Я не могу вспомнить ни одной страны в мире, где сейчас люди были бы счастливы. Ни одной на Западе. Не как в России. Здесь люди очень счастливы, и вы должны быть очень благодарны", — заявил отец Маска.

Слова Эррола Маска о России, войне и Путине

Эррол Маск взялся хвалить Путина за "правильный курс" для РФ

Американский предприниматель также выразил собственное восхищение диктатором Владимиром Путиным. Он в частности заявил, что тот выбрал "правильный курс" для России и "должен продолжать идти по нему".

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"Российский президент должен продолжать идти тем путем, которым он сейчас идет: быть открытым и доброжелательным. Твердым, но при этом максимально дружелюбным и предлагать миру как можно больше дружбы", — подчеркнул Маск.

Он также отметил, что мир должен знать больше о войне в Украине, а также о "точной предыстории" конфликта. Эррол Маск утверждает, что в 2025 году встречался с главой российского Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым, который ему рассказал, что до начала вторжения украинцы якобы бомбили Донбасс.

"До начала (конфликта — ред.) Россия не имела выбора. Такие вещи должны быть шире известны. Относительно России — сохраняйте тот же образ: достойный, правильный, добрый, внимательный", — заявил предприниматель.

Напомним, ранее Эррол Маск приезжал в РФ в апреле и делился с российскими журналистами о том, как его сын тайно посещает другие страны.

Также в апреле Эррол Маск обещал построить в России общину для переселенцев-африканеров из ЮАР.