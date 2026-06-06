"У Росії не було вибору": батько Ілона Маска вкотре приїхав до РФ і взявся хвалити Путіна
Батько американського мільярдера Ілона Маска Еррол Маск вже вчетверте за рік приїхав до Росії, де почав виправдовувати війну проти України і нахвалювати російського диктатора Володимира Путіна.
Еррол Маск висловив власне захоплення РФ і сказав, що зараз тут живуть "найщасливіші люди". Маск-старший відвідав Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум і у коментарях російському медіа поділився своїми думками.
"Я не можу згадати жодної країни у світі, де зараз люди були б щасливі. Жодної на Заході. Не як у Росії. Тут люди дуже щасливі, і ви маєте бути дуже вдячні", — заявив батько Маска.
Еррол Маск взявся хвалити Путіна за "правильний курс" для РФ
Американський підприємець також висловив власне захоплення диктатором Володимиром Путіним. Він зокрема заявив, що той обрав "правильний курс" для Росії і "повинен продовжувати йти по ньому".
"Російський президент має продовжувати йти тим шляхом, яким він зараз йде: бути відкритим і доброзичливим. Твердим, але при цьому максимально доброзичливим і пропонувати світові якнайбільше дружби", — наголосив Маск.
Він також зазначив, що світ повинен знати більше про війну в Україні, а також про "точну передісторію" конфлікту. Еррол Маск стверджує, що у 2025 році зустрічався з головою російського Міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим, який йому розказав, що до початку вторгнення українці нібито бомбили Донбас.
"До початку (конфлікту — ред.) Росія не мала вибору. Такі речі мають бути ширше відомі. Щодо Росії — зберігайте той самий образ: гідний, правильний, добрий, уважний", — заявив підприємець.
Нагадаємо, раніше Еррол Маск приїжджав до РФ у квітні і ділився з російськими журналістами про те, як його син таємно відвідує інші країни.
Також у квітні Еррол Маск обіцяв побудувати у Росії громаду для переселенців-африканерів із ПАР.