Батько американського мільярдера Ілона Маска Еррол Маск вже вчетверте за рік приїхав до Росії, де почав виправдовувати війну проти України і нахвалювати російського диктатора Володимира Путіна.

Еррол Маск висловив власне захоплення РФ і сказав, що зараз тут живуть "найщасливіші люди". Маск-старший відвідав Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум і у коментарях російському медіа поділився своїми думками.

"Я не можу згадати жодної країни у світі, де зараз люди були б щасливі. Жодної на Заході. Не як у Росії. Тут люди дуже щасливі, і ви маєте бути дуже вдячні", — заявив батько Маска.

Слова Еррола Маска про Росію, війну і Путіна

Еррол Маск взявся хвалити Путіна за "правильний курс" для РФ

Американський підприємець також висловив власне захоплення диктатором Володимиром Путіним. Він зокрема заявив, що той обрав "правильний курс" для Росії і "повинен продовжувати йти по ньому".

"Російський президент має продовжувати йти тим шляхом, яким він зараз йде: бути відкритим і доброзичливим. Твердим, але при цьому максимально доброзичливим і пропонувати світові якнайбільше дружби", — наголосив Маск.

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Він також зазначив, що світ повинен знати більше про війну в Україні, а також про "точну передісторію" конфлікту. Еррол Маск стверджує, що у 2025 році зустрічався з головою російського Міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим, який йому розказав, що до початку вторгнення українці нібито бомбили Донбас.

"До початку (конфлікту — ред.) Росія не мала вибору. Такі речі мають бути ширше відомі. Щодо Росії — зберігайте той самий образ: гідний, правильний, добрий, уважний", — заявив підприємець.

Нагадаємо, раніше Еррол Маск приїжджав до РФ у квітні і ділився з російськими журналістами про те, як його син таємно відвідує інші країни.

Також у квітні Еррол Маск обіцяв побудувати у Росії громаду для переселенців-африканерів із ПАР.