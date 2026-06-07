Тысячи россиян ждут на полу на полотенцах: в аэропорту Сочи коллапс и хаос (видео)

В аэропорту Сочи продолжается хаос, ведь тысячи пассажиров не могут вылететь из-за атаки беспилотников. Россияне часами ждут на полу, чтобы их рейс возобновили.

С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными перебоями из-за атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров уже несколько дней не могут вылететь из курортного города. Об этом пишет издание Astra.

Атака дронов на РФ

По данным издания, на онлайн-табло задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет, часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал, ведь свободных мест не осталось, пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики в качестве подстилок.

Пропагандистский паблик Mash сообщает, что за это время аэропорт открывался всего лишь на 8 минут.

По информации пресс-службы аэропорта, авиакомпания и службы аэропорта работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом пресс-служба уверяет, что ситуация спокойная.

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"Все операции — от регистрации до посадки на рейсы — выполняются в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Взрывы в России: что известно

Напомним, что в ночь на 7 июня беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. Под атакой могли оказаться объекты нефтяной промышленности россиян. Дроны, предварительно, атаковали нефтебазы сразу в двух населенных пунктах Крыма: в Феодосии и в Ленино.

6 июня в результате атаки дронов в Санкт-Петербурге закрыли для проезда транспорта Кронштадт.

Также под утро 6 июня беспилотники поразили объекты россиян в Кронштадте, в районе морского порта поднялся дым после ударов.