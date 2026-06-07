Тисячі росіян чекають на підлозі на рушниках: в аеропорту Сочі колапс та хаос (відео)
В аеропорту Сочі триває хаос, адже тисячі пасажирів не можуть вилетіти через атаки безпілотників. Росіяни годинами чекають на підлозі, щоб їх рейс відновили.
З 5 червня аеропорт Сочі працює з серйозними перебоями через атаки українських безпілотників. Тисячі пасажирів уже кілька днів не можуть вилетіти з курортного міста. Про це пише видання Astra.
За даними видання, на онлайн-табло затримуються десятки рейсів на виліт і приліт, частина рейсів скасована. Люди скаржаться на переповнений термінал, адже вільних місць не залишилося, пасажири сидять і лежать на підлозі, використовуючи рушники та туристичні килимки як підстилки.
Пропагандистський паблік Mash повідомляє, що за цей час аеропорт відкривався загалом лише на 8 хвилин.
За інформацією пресслужби аеропорту, авіакомпанія та служби аеропорту працюють у посиленому режимі для стабілізації розкладу. При цьому пресслужба запевняє, що ситуація спокійна.
"Усі операції — від реєстрації до посадки на рейси — виконуються у штатному режимі", — йдеться у повідомленні.
Вибухи в Росії: що відомо
Нагадаємо, що у ніч на 7 червня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Під атакою могли опинитися об'єкти нафтової промисловості росіян. Дрони, попередньо, атакували нафтобази одразу у двох населених пунктах Криму: у Феодосії та у Леніно.
6 червня внаслідок атаки дронів у Санкт-Петербурзі закрили для проїзду транспорту Кронштадт.
Також під ранок 6 червня безпілотники уразили об'єкти росіян у Кронштадті, у районі морського порту здійнявся дим після ударів.