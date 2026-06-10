О погибшем знает Путин: в Кремле прокомментировали взрыв в Балашихе

Российские власти впервые так долго не раскрывают личность высокопоставленного военного, который погиб в результате подрыва автомобиля в Московской области. В то же время об этом инциденте уже проинформировали президента РФ Владимира Путина.

Как пишет издание "Радио Свобода", спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать личность человека, погибшего при взрыве автомобиля в Балашихе 9 июня. По его словам, подробности происшествия не разглашаются из-за продолжающегося расследования.

Во время разговора с журналистами 10 июня Песков подтвердил факт взрыва и отметил, что информацию о нем уже доложили президенту России Владимиру Путину. При этом представитель Кремля не стал сообщать никаких деталей относительно погибшего.

По данным российского издания "Агентство", до конца дня после взрыва силовые структуры так и не назвали личность жертвы. Отмечается, что это первый случай, когда российские власти не раскрывают имя высокопоставленного офицера Минобороны, который мог погибнуть в результате покушения. Ранее информация о таких должностных лицах становилась известной практически сразу после происшествия.

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В то же время в публации, по неофициальным данным, предполагают, что жертвой взрыва мог стать начальник управления поставок главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. В частности, офицер якобы проживал недалеко от места, где произошел взрыв. Официального подтверждения этих сведений пока нет.

Взрыв в Балашихе 9 июня — что об этом известно

9 июня в Балашихе произошел взрыв автомобиля BMW X3, в результате которого погиб водитель. По предварительным данным российского следствия, взрывное устройство сработало непосредственно во время движения транспортного средства во дворе жилого квартала. Официально личность погибшего не раскрывают, а расследование обстоятельств инцидента продолжается. Взрыв произошел в микрорайоне Авиаторов, который возводился как жилой район для российских военнослужащих и их семей.

Впоследствии появились новые детали относительно личности погибшего в результате взрыва в Балашихе. По информации отдельных источников, речь идет о 62-летнем российском военном высокого ранга, которого могут связывать со званием генерал-лейтенанта, однако официального подтверждения этому нет. Сообщается также, что взрывов было два, а взрывное устройство могло быть закреплено под автомобилем и приведено в действие дистанционно в момент посадки водителя.

Также Фокус писал, что жертвой взрыва мог стать генерал-лейтенант Министерства обороны Российской Федерации Дамир Давыдов, сообщили в соцсетях. Российский военный руководил наполнением складов ракет и боеприпасов ГРАУ Минобороны РФ.