Про загиблого знає Путін: у Кремлі прокоментували вибух у Балашисі

Російська влада вперше так довго не розкриває особу високопоставленого військового, який загинув унаслідок підриву автомобіля в Московській області. Водночас про цей інцидент уже поінформували президента РФ Володимира Путіна.

Як пише видання "Радіо Свобода", речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати особу людини, яка загинула під час вибуху автомобіля в Балашисі 9 червня. За його словами, подробиці події не розголошуються через триваюче розслідування.

Під час розмови із журналістами 10 червня Пєсков підтвердив факт вибуху та зазначив, що інформацію про нього вже доповіли президенту Росії Володимиру Путіну. При цьому представник Кремля не став повідомляти жодних деталей щодо загиблого.

За даними російського видання "Агентство", до кінця дня після вибуху силові структури так і не назвали особу жертви. Зазначається, що це перший випадок, коли російська влада не розкриває ім’я високопоставленого офіцера Міноборони, який міг загинути внаслідок замаху. Раніше інформація про таких посадовців ставала відомою практично одразу після події.

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Водночас у публації, за неофіційнми даними, припускають, що жертвою вибуху міг стати начальник управління поставок головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Зокрема, офіцер нібито проживав неподалік місця, де стався вибух. Офіційного підтвердження цих відомостей наразі немає.

Вибух в Балашисі 9 червня — що про це відомо

9 червня в Балашисі стався вибух автомобіля BMW X3, унаслідок якого загинув водій. За попередніми даними російського слідства, вибуховий пристрій спрацював безпосередньо під час руху транспортного засобу у дворі житлового кварталу. Офіційно особу загиблого не розкривають, а розслідування обставин інциденту триває. Вибух стався в мікрорайоні Авіаторів, який зводився як житловий район для російських військовослужбовців та їхніх родин.

Згодом з’явилися нові деталі щодо особи загиблого внаслідок вибуху в Балашисі. За інформацією окремих джерел, йдеться про 62-річного російського військового високого рангу, якого можуть пов’язувати зі званням генерал-лейтенанта, однак офіційного підтвердження цьому немає. Повідомляється також, що вибухів було два, а вибуховий пристрій міг бути закріплений під автомобілем і приведений у дію дистанційно в момент посадки водія.

Також Фокус писав, що жертвою вибуху міг стати генерал-лейтенант Міністерства оборони Російської Федерації Дамір Давидов, повідомили у соцмережах. Російський військовий керував наповненням складів ракет та боєприпасів ГРАУ Міноборони РФ.