Медведев опубликовал шокирующие кадры с шредером: поздравлял с "Днем России" (видео)

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации и экс-президент РФ Дмитрий Медведев с помощью ИИ-видео поздравил россиян с государственным праздником. В сети высмеяли российского политика, предположив, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, начиная с Нового года.

Видео появилось в Telegram-канале Дмитрия Медведева утром 12 июня и было посвящено государственному празднику "День России", который Москва учредила более 20 лет назад. Политик поздравил сограждан и при этом почему-то решил посмеяться над фотографиями трех европейских политиков.

Видео с ИИ, опубликованное в аккаунте Медведева, длится полминуты. Мы видим, как россиянин якобы берет большие фотографии европейских политиков и опускает их в измельчитель бумаги. При этом он ничего не говорит, молча делает свою работу, и слышен только звук работы шредера. Политики, которым "не повезло" попасть в руки Медведева, — это федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, президент ЕС Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В итоге главный герой делает шаг назад, и на переднем плане оказывается резервуар измельчителя, наполовину заполненный полосками бумаги от уничтоженных фото. Тем временем российский политик широко улыбается, а на экране появляется поздравление с "Днем России". В подписи под видео высокопоставленный чиновник заверил россиян, что "ни один враг не помешает развитию и расцвету" РФ.

Відео дня

Дмитрий Медведев — подробности

Российское СМИ "Дождь" обратил внимание на пост с Медведевым. Российские журналисты заметили, что политик, похоже, взял пример с президента США Дональда Трампа, который любит "поиграть" с генерацией ИИ-видео. Под новостью появилось более 300 комментариев. Некоторые комментаторы предполагали, что Медведев находится в состоянии алкогольного опьянения, из которого он не вышел с Нового года. Другие высмеивали россиянина, который решился "воевать с бумагой". Также были замечания, что Медведев — "алконавт", и напоминания о том, что его деньги, дети и жена до сих пор живут в Европе, с которой "воюет" сторонник и единомышленник президента РФ Владимира Путина.

Дмитрий Медведев — комментарий по поводу алкоголизма, 12 июня Фото: Скриншот

День России — государственный праздник РФ, который отмечается 12 июня в связи с принятием декларации о суверенитете РСФСР в 1990 году. Впервые этот день отмечался в 2002 году, когда президентом уже был Владимир Путин.

Топовый политик РФ Дмитрий Медведев не раз вел себя странно, демонстрируя свои взгляды и политическую позицию. Например, 10 января 2026 года политик написал в сети, что РФ нанесет удар по Европе баллистической ракетой "Орешник" из-за продолжения поддержки Украины. Другой случай: мартовское заявление, в котором Медведев сказал, что Эстония, как и Украина, является "неотъемлемой частью России".

Напоминаем, что 30 мая Медведев опубликовал пост с угрозами в адрес украинцев, поскольку ему не понравилась ситуация с Запорожской АЭС.