Медведєв опублікував разючі кадри зі шредером: вітав з "днем Росії" (відео)

Заступник глави Ради безпеки Російської Федерації та експрезидент РФ Дмитро Медведєв за допомогою ШІ-відео привітав росіян з державним святом. У мережі висміяли російського політика, припустивши, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння, починаючи від новорічних свят.

Відео з'явилось у Telegram-каналі Дмитра Медведєва зранку 12 червня та присвячувалось державному святу "День Росії", який Москва започаткувала понад 20 років тому. Політик привітав співгромадян і водночас чомусь вирішив познущатись із фото трьох європейських політиків.

ШІ-відео, опубліковане в акаунті Медведєва, триває пів хвилини. Бачимо, як росіянин начебто бере великі фото європейських політиків та опускає їх у подрібнювач паперу. Водночас він нічого не говорить, мовчки робить свою роботу, і чути лише звук роботи шредера. Політики, яким "не пощастило" потрапити до рук Медведєва, — це федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка ЄС Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Врешті головний герой робить крок назад і на передньому плані опиняється резервуар подрібнювача, до половини заповнений смужками паперу від знищених фото. Тим часом російський політик широко посміхається, а на екрані з'являється привітання з "днем Росії". У дописі під відео топпосадовець запевнив росіян, що "жоден ворог не завадить розвитку та розквіту" РФ.

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Дмитро Медведєв — деталі

РосЗМІ "Дождь" звернуло увагу на допис із Медведєвим. Російські журналісти зауважили, що політик, схоже, взяв приклад з президента США Дональда Трампа, який любить "бавитись" із генерацією ШІ-відео. Під новиною з'явилось понад 300 коментарів. Деякі коментатори припускали, що Медведєв перебуває у стані алкогольного сп'яніння, з якого він не вийшов від Нового року. Інші висміювали росіянина, який наважився "воювати з папером". Також були зауваження, що Медведєв "алконавт", та нагадували, що його гроші, діти та дружина досі живуть у Європі, з якою "воює" прибічник та однодумець президента РФ Володимира Путіна.

Дмитро Медведєв — коментар щодо алкоголізму, 12 червня Фото: Скриншот

День Росії — державне свято РФ, яке відзначають 12 червня з нагоди ухвалення декларації про суверенітет РРФСР у 1990 році. Вперше цей день святкували у 2002, коли президентом вже був Володимир Путін.

Топполітик РФ Дмитро Медведєв не раз поводився дивно, демонструючи свої погляди та політичну позицію. Наприклад, 10 січня 2026 року політик написав у мережі, що РФ вдарить по Європі балістичною ракетою "Орешник" через продовження підтримки України. Інший випадок: березнева заява, у якій Медведєв сказав, що Естонія, як і Україна, є "невіддільною частиною Росії".

Нагадуємо, 30 травня Медведєв опублікував допис з погрозами у бік українців, оскільки йому не сподобалась ситуація із Запорізькою АЕС.