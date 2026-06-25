У нее был секретный чат с Зеленским: в отношении Урсулы фон дер Ляйен начали расследование

В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен начато расследование в связи с отказом предоставить доступ к секретному чату с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами ЕС.

Расследование якобы касается соблюдения правил прозрачности, а не содержания переписки, пишет Berliner Zeitung.

Отмечается, что о существовании секретного чата стало известно ещё в январе 2026 года, после чего нидерландская расследовательская организация Follow the Money обратилась с запросом о предоставлении доступа к переписке.

Среди участников секретного чата, помимо Зеленского, были:

канцлер Германии Фридрих Мерц;

президент Франции Эммануэль Макрон;

премьер-министр Италии Джорджа Мелони;

премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

После запроса о доступе к переписке Европейская комиссия отказала, заявив, что её обнародование может нанести ущерб международным отношениям ЕС с третьими странами.

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По данным журналистов, в чате могли обсуждаться вопросы координации действий европейских союзников и стратегии взаимодействия с президентом США Дональдом Трампом, однако подробности разговоров официально не раскрываются.

Авторы материала подчеркнули, что предметом расследования в отношении Урсулы фон дер Ляйен является не само содержание сообщений, а вопрос соблюдения правил прозрачности со стороны Еврокомиссии при отказе в доступе к переписке.

Напомним, в Госдепе США заявили о новой фазе российско-украинской войны.

"Фокус" также писал о том, что Трамп был впечатлен ударами Украины по территории РФ с большого расстояния.