Мала секретний чат с Зеленським: проти Урсули фон дер Ляєн почали розслідування

Проти президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн почали розслідування через відмову надати доступ до секретного чату з президентом України Володимиром Зеленським та іншими лідерами ЄС.

Розслідування нібито стосується дотримання правил прозорості, а не змісту переписки, пише Berliner Zeitung.

Зазначається, що про існування секретного чату сталов відомо ще у січні 2026 року, після чого нідерландська розслідувальна організація Follow the Money звернулася із запитом на доступ до переписки.

Серед учасників таємного чату, окрім Зеленського, були:

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

президент Франції Еммануель Макрон;

прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Після запиту на доступ до переписки Європейська комісія відмовила, заявивши, що її оприлюднення може зашкодити міжнародним відносинам ЄС з третіми країнами.

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За даними журналалістів, в чаті могли обговорюватися питання координації дій європейських союзників та стратегії взаємодії з президентом США Дональдом Трампом, проте деталі розмов офіційно не розкриваються.

Автори матеріалу підкреслили, що предметом розслідування проти Урсули фон дер Ляєн є не сам зміст повідомлень, а питання дотримання правил прозорості з боку Єврокомісії під час відмови в доступі до листування.

Нагадаємо, в Держдепі США заявили про нову фазу російсько-української війни.

Фокус також писав про те, що Трамп був вражений далекобійними ударами України по РФ.