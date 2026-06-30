Graceful "под конвоем" эсминца: появились кадры с яхтой Путина в Балтийском море (видео)

В Балтийском море появилась яхта Graceful, принадлежащая кремлевскому диктатору Путину и более четырёх лет стоявшая у берегов российского анклава в Калининградской области. Яхта в сопровождении эсминца и патрульного корабля движется в противоположном от Санкт-Петербурга направлении, который в июне подвергся удару беспилотников. На борту заметили антидроновую защиту. Куда может направляться яхта Путина Graceful?

Яхта российского диктатора добралась до немецкого острова Фемарн и попала в объектив журналиста Франка Белинга из издания Kieler Nachrichten, сообщило СМИ Danmarks Radio. Корабль прошел через пролив Большой Бельт, мимо острова Анхольт и мыса Скаген и направился из Балтийского моря в Северное. На видео заметили конвой, сопровождавший Graceful, — это были эсминец "Североморск" и аварийно-спасательный корабль "Воевода". Указанные точки траектории расположены на расстоянии 600 км к западу от порта в Калининграде.

Яхта Путина — замечена на пути из Калининграда, 29 июня

СМИ напомнило, что яхта Путина швартовалась в Калининграде с августа 2022 года, при этом у неё был отключён транспондер, с помощью которого определяют местонахождение судов. Данные мониторингового портала MarineTraffic показали, что Graceful движется в сторону Атлантики и, вероятно, намеревается добраться до порта Стамбула, установило росСМИ "Агентство Новости".

Відео дня

На видео с российским кораблём заметили антидроновые сетки, закрывавшие палубные сооружения. Военный аналитик Андерс Пак Нильсен пояснил, что эти сетки могут свидетельствовать о страхе россиян перед атаками украинских дронов, которые уже добираются до Балтийского моря.

Яхта Путина — Graceful с сетками для защиты от дронов в июне 2026 года Фото: Скриншот

Нильсен отметил, что в ходе атак дронов Украины могли быть повреждены два-три корабля РФ в Балтийском море, и это могло побудить россиян перебазировать яхту Путина в другое место. В то же время он признал, что это может быть "просто проявлением обычной деятельности".

Яхта Путина — маршрут Graceful в июне 2026 года Фото: Скриншот

Яхта Путина — подробности

Gracefu — это 80-метровое российское судно, принадлежащее Путину. Ориентировочная стоимость яхты — около 56–100 млн долл. (по разным оценкам). Этот корабль фигурировал в одном из расследований российского оппозиционера Алексея Навального, который скончался в колонии после возвращения в РФ. Расследователи выяснили, что членами экипажа судна являются сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО). Место строительства — военный судостроительный завод "Севмаш" в Северодвинске.

Яхта Путина — что известно о роскошном судне главы Кремля

Отметим, что СМИ писали о военных учениях, которые проводят эксперты стран-членов НАТО в ожидании нового нападения со стороны РФ. При этом прорабатываются различные варианты ответных мер, чтобы как можно быстрее положить конец агрессии. Один из сценариев касался Калининградской области, в которой стояла яхта Путина: россияне могли использовать регион в качестве одного из плацдармов для атаки на Литву.

Между тем весной и летом 2026 года на Балтийском море состоялась серия атак дронов, которые наносили удары по портам РФ недалеко от Санкт-Петербурга. Беспилотники пролетели 900 км (по прямой) и нанесли удары по нефтяной инфраструктуре в Усть-Луге, Приморском, Санкт-Петербурге, а также по военной инфраструктуре — по кораблям на базе Балтийского флота РФ на острове Кронштадт.

Напоминаем, что 28 июня стало известно об изменениях в Валдае, где расположена резиденция Путина: один из роскошных дворцов исчез со спутниковых снимков.