Graceful "під конвоєм" есмінця: з'явилися кадри з яхтою Путіна в Балтійському морі (відео)

У Балтійському морі з'явилась яхта Graceful, яка належить кремлівському диктатору Путіну і яка понад чотири роки стояла біля берегів російського анклаву Калінінградської області. Яхта у супроводі есмінця та патрульного корабля іде у протилежний бік від Санкт-Петербурга, який у червні потрапив під удар безпілотників. На борту помітили антидроновий захист. Куди може прямувати яхта Graceful Путіна?

Яхта російського диктатора дісталась до німецького острова Фемарн і потрапила в об'єктив журналіста Франка Белінга із видання Kieler Nachrichten, написало медіа Danmarks Radio. Корабель пройшов через протоку Великий Бельт, мимо острова Анхольт та мису Скаген і попрямував з Балтійського у Північне море. На відео помітили конвой, який супроводжував Graceful, — це був есмінець "Североморск", аварійно-рятувальний корабель "Воевода". Вказані точки траєкторії розташовані на відстані 600 км на захід від порту в Калінінграді.

Яхта Путіна — поява на шляху з Калінінграда, 29 червня

Медіа нагадало, що яхта Путіна швартувалось у Калінінграді з серпня 2022 року і при цьому мала вимкнутий транспондер, за яким визначають розташування кораблів. Дані моніторингового порталу MarineTraffic показали, що Graceful рухається у бік Атлантики та, ймовірно, хоче дістатись до порту Стамбул, встановило росЗМІ "Агентство Новости".

Відео дня

На відео з російським кораблем помітили антидронові сітки, які закривали палубні споруди. Військовий аналітик Андерс Пак Нільсен пояснив, що ці сітки можуть говорить про страх росіян через атаки українських дронів, які вже дістають до Балтійського моря.

Яхта Путіна — Graceful з антидроновими сітками у червні 2026 року Фото: Скриншот

Нільсен зауважив, що під час атак дронів України могли отримати пошкодження два-три кораблі РФ у Балтійському морі, і це могло спонукати росіян вивести яхту Путіна в інше місце. Водночас він визнав, що це може бути "просто виявом звичайної діяльності".

Яхта Путіна — траєкторія Graceful у червні 2026 року Фото: Скриншот

Яхта Путіна — деталі

Graceful — це 80-метровий російський корабель, яким володіє Путін. Орієнтовна вартість яхти — близько 56-100 млн дол. (за різними оцінками). Цей корабель фігурував у одному з розслідувань російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у колонії після повернення у РФ. Розслідувачі з'ясували, що членами екіпажу корабля є співробітники Федеральної служби охорони (ФСО). Місце будівництва — військовий суднобудівний завод "Севмаш" у Сєвєродвінську.

Яхта Путіна — що відомо про розкішний корабель очільнка Кремля

Зазначимо, медіа писали про військові ігри, які проводять експерти країн-членів НАТО в очікуванні нового нападу РФ. При цьому опрацьовують різні варіанти відповіді, щоб якнайшвидше припинити агресію. Один зі сценаріїв стосувався Калінінградської області, у якій стояла яхта Путіна: росіяни могли використати регіон як один з плацдармів для атаки на Литву.

Тим часом весною та влітку 2026 року на Балтійському морі було гучно від нальоту дронів, які атакували порти РФ неподалік від Санкт-Петербурга. Безпілотники пролетіли 900 км (по прямій) та влучили по нафтовій інфраструктурі в Усть-Лузі, Приморському, Санкт-Петербурзі, та по військовій інфраструктурі — по кораблях на базі Балтійського флоту РФ на острові Кронштадт.

Нагадуємо, 28 червня стало відомо про зміни на Валдаї, де розташована резиденція Путіна: один з розкішних палаців зник з супутникових знімків.