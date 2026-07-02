Украинец, причастный к подрыву "Северных потоков", мог действовать от имени государства: новые факты

Федеральная прокуратура Германии опубликовала обвинительное заключение в отношении украинского гражданина Сергея К., известного СМИ как Сергей Кузнецов, который подозревается в подрыве "Северного потока". По оценке следователей, он действовал по заказу Украины, и вместе с ним работала слаженная группа спецназовцев-водолазов. В тексте обвинения описывается, как группа украинцев устроила диверсию в Балтийском море и перерезала поставки газа в Германию.

Обвинение против Сергея К. было предъявлено 30 июня, сообщается на портале федеральной прокуратуры. Среди прочего, в материалах обвинения указано, что все причастные к подрыву "Северного потока" были действующими военнослужащими Украины. Фигурант подозревается по четырём статьям: военное преступление (нападение на гражданский объект), организация взрыва, разрушение сооружений и нарушение общественного порядка.

В тексте обвинительного заключения подробно описано, как украинцы якобы устроили подрыв "Северного потока". Указано, что Сергей К. был действующим военнослужащим, который вместе с другими украинцами с февраля 2022 года приступил к разработке плана диверсии. При этом признается, что таким образом хотели лишить РФ возможности зарабатывать деньги на газе, который она поставляла европейцам.

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Взрыв "Северного потока" — подозреваемый Сергей Кузнецов Фото: Из открытых источников

Фигурант, который предстанет перед судом, был руководителем группы, приступившей к реализации разработанного плана. В состав группы входили профессиональные водолазы, шкипер и эксперт по взрывчатым веществам. 4 сентября Сергей К. прибыл в Германию по поддельному паспорту и далее отправился в Польшу. Здесь группа собралась и села на яхту, которую перед этим зафрахтовали в порту Росток. Они направились к острову Борнхольм, груженные большим количеством взрывчатки, и несколько дней устанавливали её и дистанционные детонаторы под трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Работы велись до 22 сентября: затем яхта отплыла, а 26 сентября произошел взрыв, говорится в отчете немецкой прокуратуры.

Правоохранители также рассказали, как итальянские чиновники города Римини задержали Сергея К. по ордеру Германии и осуществили его экстрадицию. Прокуратура пришла к выводу, что из-за этой диверсии Германия лишилась половины годовых поставок газа.

Отметим, что на правительственном портале можно найти соответствующие статьи Уголовного кодекса, по которым подозревают Сергея К. Если немецкий суд признает его виновным, то он может оказаться за решеткой на срок до 15 лет.

Между тем СМИ "Радио Свобода" привело ответ президента Украины Владимира Зеленского на вопрос о Кузнецове. По словам главы государства, Украина пока не реагирует на ситуацию, ожидая дополнительной информации.

"Когда получим больше подробностей — сможем соответствующим образом отреагировать", — сказал Зеленский 1 июля во время пресс-конференции в Ирландии.

Подрыв "Северного потока" — подробности

Фокус писал о взрыве ветвей "Северного потока", произошедшем 26 сентября 2022 года, а также о расследовании, начатом в Германии. Оператор проекта Nord Stream AG сообщил о резком падении давления 27 сентября. После осмотра места происшествия выяснилось, что пробоины получили оба трубопровода, проходящие по дну Балтийского моря у датского острова Борнхольм. Ветку перекрыли, и после этого европейцы переключились на других, нероссийских, поставщиков газа.

Взрыв "Северного потока" — место взрыва у острова Борнхольм Фото: The Telegraph

Тем временем немецкие правоохранительные органы начали расследование и в 2025 году задержали двух подозреваемых: одного — в Польше, второго, Сергея Кузнецова, — в Италии. Согласно предварительным данным расследования, группа спецназовцев арендовала яхту, добралась до нужного места и подложила большое количество взрывчатки. При этом следователи предполагали, что за инцидентом якобы стоят украинские спецслужбы.

Напоминаем, что немецкое издание Der Spiegel рассказало о том, как подрывники "Северных потоков" зафрахтовали яхту и во сколько это обошлось.