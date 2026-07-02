Українець, причетний до підриву "Північних потоків", міг діяти від імені держави: нові факти

Федеральна прокуратура Німеччини опублікувала обвинувальний акт проти українського громадянина Сергія К., відомого ЗМІ як Сергій Кузнєцов, який підозрюється у підриві "Північного потоку". За оцінкою слідчих, він діяв на замовлення України і разом з ним працювала злагоджена група спецпризначенців-водолазів. У тексті обвинувачення описується, як група українців влаштувала диверсію у Балтійському морі та перерізала постачання газу у Німеччину.

Обвинувачення проти Сергія К. висунули 30 червня, ідеться на порталі федеральної прокуратури. Серед іншого, у матеріалах обвинувачення вказано, що усі причетні до підриву "Північного потоку" були чинними військовослужбовцями України. Фігуранта підозрюють за чотирма статтями: воєнний злочин (напад на цивільний об'єкт), влаштування вибуху, руйнування споруд та порушення громадського спокою.

У тексті обвинувачення детально описано, як українці начебто влаштували підрив "Північного потоку". Вказано, що Сергій К. був чинним військовим, який разом іншими українцями, з лютого 2022 року почав розробку плану диверсії. При цьому визнається, що таким чином хотіли позбавити РФ можливості заробляти гроші на газі, який вона відправляла європейцям.

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Підрив "Північного потоку" — підозрюваний Сергій Кузнєцов Фото: З відкритих джерел

Фігурант, який постане перед судом, був головою групи, яка рушила втілювати у життя розроблений план. Склад групи — професійні водолази, шкіпер та експерт з вибухових речовин. 4 вересня Сергій К. прибув до Німеччини по підробному паспорту і далі поїхав у Польщу. Тут група зібралась та сіла на яхту, яку перед цим зафрахтували у порту Росток. Вони рушили до острова Борнхольм, навантажені великою кількістю вибухівки, і кілька днів встановлюй її та дистанційні детонатори під трубопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Роботи велись до 22 вересня: потім яхта відплила, а 26 вересня відбувся вибух, ідеться у звіті німецької прокуратури.

Правоохоронці також описали, як італійські чиновники міста Ріміні затримали Сергія К. за ордером Німеччини та провели екстрадицію. Прокуратура підсумувала, що завдяки цій диверсії Німеччина втратила половину річних поставок газу.

Зауважмо, на урядовому порталі можна відшукати відповідні статті Кримінального кодексу, за якими підозрюють Сергія К. Якщо німецький суд визнає його провину, то він може опинитись за ґратами на термін до 15 років.

Тим часом медіа "Радіо Свобода" навело відповідь президента України Володимира Зеленського на питання щодо Кузнєцова. Зі слів глави держави, Україна поки не реагує на ситуацію, очікуючи більше інформації.

"Коли отримаємо більше деталей — зможемо відповідно відреагувати", — сказав Зеленський 1 липня під час пресконференції в Ірландії.

Підрив "Північного потоку" — деталі

Фокус писав про підрив гілок "Північного потоку", який відбувся 26 вересня 2022 року, та про розслідування, яке почали у Німеччині. Оператор проєкту Nord Stream AG повідомив про стрімке падіння тиску 27 вересня. Після огляду місця подій з'ясувалось, що пробоїни отримали обидва трубопроводи, які проходили дном Балтійського моря біля данського острова Борнхольм. Гілку перекрили, і після того європейці переключились на інших, неросійських, постачальників газу.

Підрив "Північного потоку" — точка вибуху біля острова Борнхольм Фото: The Telegraph

Тим часом німецькі правоохоронці почали розслідування і у 2025 році затримали двох підозрюваних: одного — у Польщі, другого, Сергія Кузнєцова, — в Італії. Згідно з попередніми даними розслідування, група спецпризначенців найняла яхту, дісталась до потрібно місця та підклали велику кількість вибухівки. При цьому слідчі припускали, що за інцидентом начебто стоять українські спецслужби.

Нагадуємо, німецьке медіа Dre Spiegel розповіло про те, як підривники "Північних потоків" зафрахтували яхту і скільки це коштувало.