Снова вспомнил о "Малопольше": глава канцелярии Навроцкого отреагировал на внесение в "Миротворец"

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий отреагировал на внесение своего имени в базу "Миротворец". В своём посте он вновь назвал западные области Украины "Восточной Малопольшей" и заявил, что не намерен отказываться от своих взглядов.

Об этом Богуцкий написал на своей странице в социальной сети X после того, как его внесли в базу "Миротворец" из-за предыдущих заявлений о западных регионах Украины.

В частности, польский чиновник заявил, что считает решение "Миротворца" необоснованным. Он подчеркнул, что и впредь будет поддерживать украинцев, страдающих от российской агрессии, однако не изменит своей позиции в отношении исторических событий.

В своём заявлении Богуцкий вновь употребил термин "Восточная Малопольша", говоря о Волынской трагедии. Он повторил, что считает ОУН и УПА преступными организациями, а их деятелей — ответственными за массовые убийства польского гражданского населения. При этом чиновник отдельно отметил, что территории, которые он называет "Восточной Малопольшей", сегодня являются неотъемлемой частью Украины.

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Публикация Збигнева Богуцкого в X Фото: Скриншот

"В то же время я и впредь буду называть деятелей ОУН и УПА преступниками, которые, по моему убеждению, совершили жестокие массовые убийства мирного населения — детей, женщин и пожилых людей — на Волыни и в так называемой "Восточной Малопольше". Эти территории сегодня являются неотъемлемой частью Украины. Я также никогда не приму культ этих людей и не буду называть их "героями"", — говорится в его публикации.

Кроме того, Богуцкий напомнил, что после начала полномасштабной войны он координировал оказание помощи украинским беженцам в Западно-Поморском воеводстве. По его словам, уже через два месяца после вторжения России он лично приехал в Украину с гуманитарным грузом.

В конце своего поста польский чиновник заявил, что не считает себя врагом Украины. По его словам, он выступает против "бандеровщины", исторических фальсификаций и замалчивания преступлений против польского населения. Кроме того, Богуцкий подчеркнул, что является противником политики Владимира Путина.

"Поэтому я не враг Украины. Я враг бандеровщины, исторических фальсификаций и попыток замалчивать жертв украинского шовинизма, похороненных в братских могилах. Также я являюсь врагом путинской России. Чтобы это понять, некоторым в Украине следовало бы опираться на историческую правду и реалии сегодняшнего дня, а также избавиться от антипольских предрассудков", — написал он.

Напомним, что ранее глава канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий назвал западные области Украины "Восточной Малопольшей" и раскритиковал украинский закон о Национальном пантеоне. Он также заявил, что Польша не согласится с героизацией Степана Бандеры и УПА, а использованный им термин вызвал широкий резонанс, ведь в межвоенный период так в Польше официально называли украинские земли в составе Второй Речи Посполитой.

Впоследствии, после этих высказываний, политика был внесен в базу "Миротворец". В целом, действия польского чиновника были расценены как "посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины", а также "манипулирование общественно значимой информацией с целью разжигания ненависти поляков к украинцам".