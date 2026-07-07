Знову згадав "Малопольщу": глава канцелярії Навроцького відреагував на внесення до "Миротворця"

Керівник канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький відреагував на внесення свого імені до бази "Миротворець". У дописі він знову назвав західні області України "Східною Малопольщею" та заявив, що не має наміру відмовлятися від своїх поглядів.

Про це Богуцький написав на своїй сторінці у соціальній мережі X після того, як його внесли до бази "Миротворець" через попередні заяви про західні регіони України.

Зокрема, польський чиновник заявив, що вважає рішення "Миротворця" безпідставним. Він наголосив, що й надалі підтримуватиме українців, які потерпають від російської агресії, однак — не змінить своєї позиції щодо історичних подій.

У своїй заяві Богуцький знову використав термін "Східна Малопольща", коли говорив про Волинську трагедію. Він повторив, що вважає ОУН та УПА злочинними організаціями, а їхніх діячів — відповідальними за масові вбивства польського цивільного населення. При цьому посадовець окремо зазначив, що території, які він називає "Східною Малопольщею", сьогодні є невід'ємною частиною України.

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Публікація Збігнєва Богуцького в X Фото: Скриншот

"Водночас я й надалі називатиму діячів ОУН та УПА злочинцями, які, на моє переконання, вчинили жорстокі масові вбивства мирного населення — дітей, жінок і людей похилого віку — на Волині та в так званій "Східній Малопольщі". Ці території сьогодні є невід'ємною частиною України. Я також ніколи не прийму культу цих людей і не називатиму їх "героями"", — йдеться в його публікації.

Також Богуцький нагадав, що після початку повномасштабної війни координував допомогу українським біженцям у Західнопоморському воєводстві. За його словами, вже через два місяці після вторгнення Росії він особисто приїхав до України з гуманітарним вантажем.

Наприкінці допису польський чиновник заявив, що не вважає себе ворогом України. За його словами, він виступає проти "бандерівщини", історичних фальсифікацій та замовчування злочинів проти польського населення. Крім того, Богуцький наголосив, що є противником політики Володимира Путіна.

"Тому я не є ворогом України. Я є ворогом бандерівщини, історичних фальсифікацій і спроб замовчати жертв українського шовінізму, які поховані у братських могилах. Також я є ворогом путінської Росії. Щоб це зрозуміти, дехто в Україні мав би спиратися на історичну правду та реалії сьогодення, а також позбутися антипольських упереджень", — написав він.

Нагадаємо, що раніше керівник канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збігнєв Богуцький назвав західні області України "Східною Малопольщею" та розкритикував український закон про Національний пантеон. Він також заявив, що Польща не погодиться з героїзацією Степана Бандери та УПА, а використаний ним термін викликав широкий резонанс, адже в міжвоєнний період так у Польщі офіційно називали українські землі у складі Другої Речі Посполитої.

Згодом, після цих висловлювань, політика внесли до бази "Миротворець". Загалом, дії польського посадовця розцінили як "посягання на суверенітет і територіальну цілісність України", "участь в актах гуманітарної агресії проти України", а також "маніпулювання суспільно значущою інформацією з метою розпалювання ненависті поляків до українців".