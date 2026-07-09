Бывший депутат польского Сейма и лидер пророссийской партии "Фронт" Кшиштоф Толвинский публично заявил о своей поддержке российской армии в войне против Украины. Ранее он называл украинцев "бандеровской гольтой", за что был признан виновным в разжигании ненависти.

Толвинский вновь оказался в центре внимания, когда заявил о сборе средств на медицинские товары для российских солдат. Об этом он на днях сообщил на своей странице в Facebook.

Он также сделал в своём посте ряд заявлений, назвав российско-украинскую войну "братоубийственным конфликтом". Толвинский раскритиковал действия польских властей, направленные на оказание помощи Украине в противостоянии агрессору.

"Польское государство и подавляющее большинство общества в братоубийственном конфликте между украинцами и россиянами, то есть нашими соседями, и речь идет не только об общей границе, но и обо всем багаже прошлого и обязательствах перед будущим, поступили позорно с моральной точки зрения и катастрофически с политической. Бесплатная передача оружия одной из сторон, публичный сбор средств среди населения на оружие для одной из сторон, независимо от того, какой бы это ни была сторона, повлечет за собой ответственность и последствия", — заявил скандальный политик.

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Толвинский также написал о необходимости дипломатии между сторонами, однако при этом сообщил о сборе средств на медицинскую помощь "ребятам из окопов" — российским военным, воюющим против Украины.

Кроме того, политик продемонстрировал видеоролик, снятый на белорусском предприятии, в котором были показаны документы о закупке аптечек для российских солдат. Они свидетельствуют об оплате 20 аптечек.

Польский политик закупил аптечки для российских военных

Стоит отметить, что ранее Кшиштоф Толвинский неоднократно оказывался в центре скандалов. Так, в апреле этого года польское издание Gazeta Wyborcza сообщало, что политика признали виновным в разжигании вражды в отношении украинцев. Отмечалось, что Толвинский в период с 30 марта по 10 мая 2022 года публиковал в соцсетях посты, в которых оскорблял украинцев по национальному признаку и подстрекал к ненависти по отношению к ним.

Напомним, на днях глава канцелярии президента Польши вновь назвал западные области Украины "Малопольшей".

Ранее в Польше вандалы также повредили могилу известного украинца.