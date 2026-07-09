Хвалив Лукашенка та ображав українців: у Польщі скандальний політик проспонсорував армію РФ

Колишній депутат польського Сейму та лідер проросійської партії "Фронт" Кшиштоф Толвінський публічно оголосив про свою підтримку російської армії у війні проти України. Раніше він називав українців "бандерівською голотою", за що його визнали винним у розпалюванні ненависті.

Толвінський знову опинився у центрі уваги, коли заявив про збір грошей для медичних товарів для російських солдатів. Про це він днями повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він також зробив у дописі низку заяв, назвавши російсько-українську війну "братовбивчим конфліктом". Толвінський розкритикував дії польської влади, спрямовані на допомогу України у протистоянні агресору.

"Польська держава та переважна більшість суспільства у братовбивчому конфлікті між українцями та росіянами, тобто нашими сусідами, і йдеться не лише про спільний кордон, а й про весь багаж минулого та обов’язки перед майбутнім, повелися ганебно з моральної точки зору та катастрофічно з політичної. Безкоштовна передача зброї одній зі сторін, публічні збори коштів серед населення на зброю для однієї зі сторін, незалежно від того, яка б це не була сторона, тягнутиме за собою відповідальність і наслідки", — заявив скандальний політик.

Відео дня

Толвінський також написав про необхідність дипломатії між сторонами, однак при цьому повідомив про збір коштів на медичну допомогу "хлопцям з окопів" — російським військовим, які воюють проти України.

Також політик показав відеоролик, знятий на білоруському підприємстві, де показав документи на закупівлю аптечок для російських солдатів. Вони свідчать про оплату 20 аптечок.

Польський політик закупив аптечки російським військовим

Варто зауважити, що раніше Кшиштоф Толвінський неодноразово опинявся у центрі скандалів. Так, у квітні цього року польське видання Gazeta Wyborcza повідомляло, що політика визнали винним у розпалюванні ворожнечі щодо українців. Зазначалося, що Толвінський у період з 30 березня до 10 травня 2022 року публікував у соцмережах дописи, де ображав українців за національною ознакою та підбурював до ненависті щодо них.

Нагадаємо, днями голова канцелярії президента Польщі знову назвав західні області України "Малопольщею".

Раніше також у Польщі вандали пошкодили могилу відомого українця.