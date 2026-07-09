"Есть много врагов": Трамп летел с саммита НАТО на старом Air Force One вместо самолета, подаренного Катаром

В среду вечером, 8 июля, президент США Дональд Трамп покинул Турцию после саммита НАТО на своём старом самолёте Air Force One, а не на новом и роскошном Boeing 747-8, подаренном Катаром.

Трамп был вынужден в некоторой степени "пожертвовать" своим комфортом из соображений безопасности, поскольку конфликт между США и Ираном вновь обострился. Об этом пишет The New York Times.

Такая внезапная смена самолета для перевозки президента произошла по просьбе Секретной службы США. Этот факт также усилил сомнения относительно того, является ли новый роскошный самолет Трампа достаточно безопасным для подобных перелетов.

Стивен Чунг, директор по коммуникациям Белого дома, пояснил, что Air Force One — самый современный самолет, оснащенный протоколами безопасности высочайшего уровня для обеспечения безопасности. Он также добавил, что этот шаг является одним из средств отвлечения внимания в целях безопасности.

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"Как недавно отметил президент, у Америки много врагов, которые нацелились на него, и мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства — включая отвлечение внимания и введение в заблуждение — чтобы противодействовать этим угрозам", — отметил Чунг.

Так выглядит изнутри подаренный Трампу Катаром Boeing 747-8

Новый самолет Трампа не так уж и безопасен?

Несмотря на эти заявления, некоторые американские чиновники, пожелавшие остаться анонимными, сообщили журналистам, что новый самолет на самом деле не обладает всеми функциями предыдущей модели. Они утверждают, что загадочная смена самолета во время вылета президента из Турции была превентивной мерой, принятой по совету Секретной службы, а не из-за конкретной угрозы.

Сам Трамп еще в среду опроверг, что выбор другого самолета как-то связан с вопросами безопасности. Он также утверждал, что это было сделано для того, чтобы самолет смог вылететь раньше и совершить остановки на американских военных базах. Там Трамп якобы хотел продемонстрировать этот "великолепный" самолет военным.

Журналисты отметили, что, когда Трамп вылетал из Анкары, он поднялся на борт старого Air Force One "необычно быстро", хотя обычно он позволяет себя сфотографировать, поднимаясь по трапу. Пассажирам также приказали опустить шторки на окнах перед взлетом.

Эксперты отмечают, что Трамп, возможно, поспешил с модернизацией и вводом в эксплуатацию своего нового президентского самолета. В связи с этим остается неясным, насколько ВВС США смогли обеспечить на нем меры безопасности.

Напомним, что Трамп представил свой новый президентский самолет в июне, назвав его "самым роскошным в мире".

А в начале июля Трамп совершил свой первый полет на самолете, подаренном Катаром: газета New York Post назвала его похожим на дворец.