"Є багато ворогів": Трамп летів з саміту НАТО на старому Air Force One замість подарованого Катаром

У середу ввечері, 8 липня, президент США Дональд Трамп покинув Туреччину після саміту НАТО на своєму старому літаку Air Force One, а не на новому і розкішному Boeing 747-8, подарованому Катаром.

Трамп був змушений певною мірою "пожертвувати" своїм комфортом із міркувань безпеки, оскільки конфлікт між США та Іраном знову загострився. Про це пише The New York Times.

Така раптова зміна літака для переміщення президента відбулася через прохання Секретної служби США. Цей факт також посилив сумніви щодо того, чи є новий розкішний літак Трампа достатньо безпечним для подібних перельотів.

Стівен Чунг, директор з комунікацій Білого дому, пояснив, що Air Force One — найсучасніший літак, оснащений протоколами безпеки найвищого рівня для гарантування безпеки. Він також додав, що цей крок є одним із засобів відволікання уваги у цілях безпеки.

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"Як нещодавно зазначив президент, у Америки є багато ворогів, які націлилися на нього, і ми використовуємо всі засоби, що є в нашому розпорядженні — включаючи відволікання уваги та введення в оману — щоб протидіяти цим загрозам", — зазначив Чунг.

Так виглядає зсередини подарований Трампу Катаром Boeing 747-8

Новий літак Трампа не настільки безпечний?

Попри ці заяви, деякі американські посадовці, які говорили на умовах анонімності, сказали журналістам, що новий літак насправді не має усіх функцій попередньої моделі. Вони кажуть, що загадкова зміна літака під час вильоту президента з Туреччини була запобіжним заходом, вжитим за порадою Секретної служби, а не через конкретну загрозу.

Сам Трамп заперечував ще у середу той факт, що обрання іншого літака якось пов'язане з безпековими питаннями. Він також стверджував, що це було зроблено для того, щоб літак міг вилетіти раніше та зробити зупинки на американських військових базах. Там Трамп хотів нібито продемонструвати цей "чудовий" літак військовим.

Журналісти зауважили, що коли Трамп вилітав із Анкари, він сів на борт старого Air Force One "незвично швидко", хоча зазвичай він дозволяє себе сфотографувати, коли підіймається трапом. Пасажирам також наказали опустити шторки на вікнах перед зльотом.

Експерти зазначають, що Трамп міг поспішити з модернізацією та введенням в експлуатацію свого нового президентського літака. Через це залишається незрозумілим, наскільки американські ВПС змогли реалізувати засоби безпеки на ньому.

Нагадаємо, Трамп представив свій новий президентський літак у червні, назвавши його "найрозкішнішим у світі".

А на початку липня Трамп здійснив свій перший політ на літаку, подарованому Катаром: газета New York Post назвала його схожим на палац.