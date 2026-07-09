Истребитель F-16 загорелся в туристическом аэропорту Греции (видео)

Истребитель НАТО экстренно сел в аэропорту Закинтоса, после того, как у него возникли проблемы во время тренировочного полета над Ионическим морем.

По словам официальных лиц, истребитель НАТО загорелся во время аварийной посадки в греческом аэропорту. Инцидент произошел 9 июля, свидетелями его стали сотни людей, пишет Kouti Pandoras.

Истребитель F-16 за миллионы долларов разбился в Греции

На видео видно, как пилот истребителя идет на посадку и едва приземляется в гражданском аэропорту, как его охватывает пламя. Пилот выжил.

Согласно предварительной информации от Генерального штаба ВВС, истребитель F-16, принадлежащий 116-му истребительному крылу на базе Араксос, выполнял тренировочный полет над районом Ионического моря, когда совершил вынужденную посадку в этом аэропорту.

Местные СМИ сообщили, что взлетно-посадочная полоса закрыта, пока экстренные службы занимаются ликвидацией последствий инцидента, рейсы были отменены.

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Военно-воздушные силы проводят расследование причин инцидента.

Вероятно, у истребителя за десятки миллионов долларов возникла проблема с шасси.

116-е истребительное крыло тактических ВВС Греции было оснащено истребителями F-16 в 2007 году. Крыло базируется на авиабазе Араксос, расположенной на северо-западе Ахеи, Греция , примерно в 29 км к юго-западу от Патраса.

В составе ВВС Греции насчитывается около 150 истребителей F-16 Fighting Falcon. Весь флот состоит из различных моделей, приобретенных за несколько десятилетий.

Некоторые истребители F-16, которые до сих пор находятся на вооружении, были приобретены в конце 1980-х и 1990-х годах, в то время как 116-е истребительное крыло эксплуатирует более новые модели самолетов Block-52 + ADV.

Аэропорт Закинтоса открылся в 1972 году и ежегодно принимает более двух миллионов пассажиров. Чаще всего им пользуются британцы, только в 2024 году его посетили 720 000 пассажиров из Великобритании.

Напомним, в середине июня на авиабазе Эдвардс возле Лос-Анджелеса, США, разбился легендарный стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Причины крушения неизвестны.

А в России разбился бомбардировщик Ту-22М3 из числа тех, что атакуют Украину.