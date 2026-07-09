Винищувач F-16 загорівся в туристичному аеропорту Греції (відео)

Винищувач НАТО здійснив екстрену посадку в аеропорту Закінтоса після того, як у нього виникли проблеми під час тренувального польоту над Іонічним морем.

За словами офіційних осіб, винищувач НАТО загорівся під час аварійної посадки в грецькому аеропорту. Інцидент стався 9 липня, його свідками стали сотні людей, пише Kouti Pandoras.

Винищувач F-16 вартістю в мільйони доларів розбився в Греції

На відео видно, як пілот винищувача готується до посадки і, ледь приземлившись у цивільному аеропорту, одразу опиняється у вогні. Пілот вижив.

Згідно з попередньою інформацією від Генерального штабу ВПС, винищувач F-16, що належить до 116-го винищувального крила на базі Араксос, виконував тренувальний політ над районом Іонічного моря, коли здійснив вимушену посадку в цьому аеропорту.

Місцеві ЗМІ повідомили, що злітно-посадкова смуга закрита, поки аварійні служби займаються ліквідацією наслідків інциденту, рейси було скасовано.

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Військово-повітряні сили проводять розслідування причин інциденту.

Ймовірно, у винищувача вартістю десятки мільйонів доларів виникла проблема з шасі.

116-те винищувальне крило тактичних ВПС Греції було оснащено винищувачами F-16 у 2007 році. Крило базується на авіабазі Араксос, розташованій на північному заході Ахеї, Греція, приблизно за 29 км на південний захід від Патраса.

У складі ВПС Греції налічується близько 150 винищувачів F-16 Fighting Falcon. Весь парк складається з різних моделей, придбаних протягом кількох десятиліть.

Деякі винищувачі F-16, які досі перебувають на озброєнні, були придбані наприкінці 1980-х та 1990-х років, тоді як 116-те винищувальне крило експлуатує новіші моделі літаків Block-52 + ADV.

Аеропорт Закінтоса відкрився у 1972 році й щороку приймає понад два мільйони пасажирів. Найчастіше ним користуються британці: лише у 2024 році його відвідали 720 000 пасажирів із Великої Британії.

Нагадаємо, що в середині червня на авіабазі Едвардс поблизу Лос-Анджелеса (США) розбився легендарний стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress. Причини катастрофи невідомі.

А в Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3 — один із тих, що атакують Україну.