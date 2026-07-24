"Осваиваемся как семья из шести человек": жена Вэнса впервые показала новорожденного сына (фото)

Вице-президент США Джей Ди Венс и его жена Уша Венс в четвертый раз стали родителями.

Спустя несколько дней после появления ребенка вторая семья Америки опубликовала фото в полном составе. Уша Венс показала не только новорожденного сына, но и остальных детей, а также мужа.

"Спасибо за все добрые пожелания, пока мы обустраиваемся в жизни в составе шести человек. Познакомьтесь с Алеком — и насладитесь этими попытками сделать приличную семейную фотографию с четырьмя детьми!" — подписала она кадры.

В семье Вэнсов подрастают четверо детей Фото: Usha Vance News

На снимках взрослые позируют, глядя в камеру, и Джей Ди держит младшего сына. Тем временем старшие дети не такие сосредоточенные на процессе и просто дурачатся рядом с родителями.

В семье Вэнсов — четверо детей. Кроме новорожденного, пара воспитывает девятилетнего Эвана, шестилетнего Вивека и четырехлетнюю Мирабель.

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Рождение Алека знаменует собой историческую веху в американской общественной жизни: мальчик — первый ребенок, родившийся в семье действующего вице-президента за более чем 150 лет. Последней это сделала Эллен, жена Скайлера Колфакса, которая родила в апреле 1870 года во время президентства Улисса С. Гранта.

Фото: Usha Vance News

В совместном заявлении, опубликованном после рождения сына 20 июля, пара выразила благодарность за здоровье новорожденного и за заботу, оказанную военным и медицинским персоналом Белого дома:

"Мы рады сообщить, что сегодня утром родился наш сын, Алек Нил Вэнс. Уша и малыш счастливы и здоровы, и наши дети безмерно рады встрече со своим младшим братом".

Вторая леди Уша Вэнс, выросшая в индуистской семье, и вице-президент Вэнс, принявший католицизм, часто говорили о центральной роли родительства в их жизни. Размышляя о материнстве, Уша недавно назвала воспитание своих детей "величайшей привилегией в жизни", подчеркнув радость от того, что видит мир глазами ребенка по мере его роста.

Отметим, что о своей беременности Уша Вэнс сообщила в январе, в тот момент, когда в семье вице-президента назрел разлад из-за его интимных объятий с вдовой Чарли Кирка.

Супруги Вэнс, познакомились в Йельской юридической школе и поженились в 2014 году.

В своих мемуарах "Hillbilly Elegy" Вэнс называл Ушу своим "духовным наставником из Йеля", поскольку он происходил из рабочей семьи, а она — дочь индийских иммигрантов-ученых, что помогло ему сориентироваться в элитной культуре Лиги плюща.

В начале июля источники, близкие к Трампу, утверждали, что он решил не идти на третий срок и уже решил, кто станет его преемником. Многие ставили на госсекретаря Марко Рубио, но президент США выбрал вице-президента Джей Ди Вэнса.