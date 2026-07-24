"Освоюємося як сім'я із шести людей": дружина Венса вперше показала новонародженого сина (фото)

Віце-президент США Джей Ді Венс та його дружина Уша Венс учетверте стали батьками.

Через кілька днів після народження дитини друга сім'я Америки опублікувала фото у повному складі. Уша Венс показала не тільки новонародженого сина, а й інших дітей, а також чоловіка.

"Дякую за всі добрі побажання, поки ми облаштовуємося в житті у складі шести осіб. Познайомтеся з Алеком — і насолоджуйтеся цими спробами зробити пристойну сімейну фотографію з чотирма дітьми!" — підписала вона знімки.

У родині Венсів ростуть четверо дітей Фото: Usha Vance News

На знімках дорослі позують, дивлячись у камеру, а Джей Ді тримає на руках молодшого сина. Тим часом старші діти не так зосереджені на процесі й просто дуркують поруч із батьками.

У родині Венсів — четверо дітей. Окрім новонародженого, подружжя виховує дев’ятирічного Евана, шестирічного Вівека та чотирирічну Мірабель.

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Народження Алека є історичною віхою в американському суспільному житті: хлопчик — перша дитина, яка народилася у сім'ї чинного віце-президента за понад 150 років. Останньою це зробила Еллен, дружина Скайлера Колфакса, яка народила у квітні 1870 року під час президентства Улісса С. Гранта.

Фото: Usha Vance News

У спільній заяві, опублікованій після народження сина 20 липня, подружжя висловило вдячність за здоров’я новонародженого та за турботу, яку проявили військові та медичний персонал Білого дому:

"Ми раді повідомити, що сьогодні вранці народився наш син, Алек Ніл Венс. Уша та малюк почуваються добре й здорові, а наші діти безмежно раді зустрічі зі своїм молодшим братом".

Друга леді Уша Венс, яка виросла в індуїстській родині, та віце-президент Венс, який прийняв католицизм, часто говорили про ключову роль батьківства у їхньому житті. Розмірковуючи про материнство, Уша нещодавно назвала виховання своїх дітей "найбільшим привілеєм у житті", підкресливши радість від того, що бачить світ очима дитини в міру її зростання.

Зазначимо, що про свою вагітність Уша Венс повідомила в січні, саме тоді, коли в родині віце-президента назріла сварка через його інтимні стосунки з вдовою Чарлі Кірка.

Подружжя Венсів познайомилося в Єльській юридичній школі та одружилося у 2014 році.

У своїх мемуарах "Hillbilly Elegy" Венс називав Ушу своїм "духовним наставником з Єля", оскільки він походив із робітничої родини, а вона — дочка індійських іммігрантів-вчених, що допомогло йому зорієнтуватися в елітній культурі Ліги плюща.

На початку липня джерела, наближені до Трампа, стверджували, що він вирішив не балотуватися на третій термін і вже визначився з тим, хто стане його наступником. Багато хто ставив на державного секретаря Марко Рубіо, але президент США обрав віцепрезидента Джей Ді Венса.