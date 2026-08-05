В РФ при неизвестных обстоятельствах внезапно скончались два высокопоставленных офицера: что известно (фото)

В России внезапно скончались сразу двое высокопоставленных офицеров — генерал-лейтенант Игорь Феликсович Ерусалимов и неизвестный генерал-майор. О тайных похоронах одного из них в Москве 5 августа писали СМИ.

Вечером стало известно, что 5 августа также состоялись похороны Ерусалимова, о прощании с которым накануне писали в российских региональных Telegram-каналах. На это обратил внимание OSINT-аналитик Necro Mancer, который рассказал о смерти генерал-лейтенанта на своей странице в сети X.

"Недавно представленный генерал-лейтенант Игорь Феликсович Ерусалимов из Солнцево по неизвестной причине сегодня отправился на кладбище", — сообщил аналитик.

В группах московского микрорайона Солнцево 4 августа писали о прощании с "героем СВО" Ерусалимовым и о похоронах, которые были запланированы на следующий день. Однако информации об обстоятельствах его смерти нет, также неизвестно, где именно похоронили Ерусалимова.

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В российских каналах писали о прощании с Ерусалимовым

В указе российского диктатора Владимира Путина недавно говорилось, что Игорю Феликсовичу Ерусалимову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Ерусалимову не так давно присвоили звание генерал-лейтенанта

Похороны неизвестного генерала в Москве — что известно

Также 5 августа на Троекуровском кладбище состоялась церемония похорон "друга" генерала Александра Чайко, как сообщалось в сети. В анонимном Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" сообщалось, что на этом кладбище с самого утра дежурили сотрудники ФСО, а также на территорию пригнали несколько автобусов с бойцами Росгвардии.

Церемония прошла в строго закрытом формате: без большого количества гостей и каких-либо торжеств. Хотя точных данных нет, однако OSINT-аналитики предполагают, что во время взрыва в ресторане Balzi Rossi мог погибнуть топограф из Сухопутных войск РФ, который является другом генерала Чайко, и что именно его "тайные" похороны состоялись в Москве.

Напомним, что сам взрыв в московском ресторане Balzi Rossi произошел 1 августа: OSINT-аналитики писали о том, кто из высокопоставленных офицеров российской армии мог находиться в заведении на момент инцидента.

Кроме того, в сети писали, что в ресторане находился командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал Александр Чайко.