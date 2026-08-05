У РФ за невідомих обставин раптом померли два високопоставлені офіцери: що відомо (фото)

У Росії раптово померли одразу двоє високопоставлених офіцерів — генерал-лейтенант Ігор Феліксович Єрусалімов та невідомий генерал-майор. Про таємний похорон одного з них у Москві 5 серпня писали ЗМІ.

На вечір стало відомо, що 5 серпня відбувся також похорон Єрусалімова, про прощання з яким напередодні писали у російських регіональних Telegram-каналах. На це звернув увагу OSINT-аналітик Necro Mancer, який розповів про смерть генерал-лейтенанта на своїй сторінці у мережі X.

"Відносно нещодавно представлений генерал-лейтенант Єрусалімов Ігор Феліксович із Солнцево з невідомої причини сьогодні вирушив на цвинтар", — повідомив аналітик.

У пабліках московського мікрорайону Солнцево 4 серпня писали про прощання з "героєм СВО" Єрусалімовим та похорон, що був запланований наступного дня. Однак інформації про обставини його смерті немає, так само невідомо, де саме поховали Єрусалімова.

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У російських каналах писали про прощання з Єрусалімовим

В указі російського диктатора Володимира Путіна нещодавно йшлося, що Ігорю Феліксовичу Єрусалімову присвоєно військове звання генерал-лейтенанг.

Єрусалімову не так давно присвоїли звання генерал-лейтенанта

Похорон невідомого генерала у Москві — що відомо

Також 5 серпня на Троєкурівському кладовищі відбулась церемонія поховання "друга" генерала Олександра Чайка, писали у мережі. В анонімному Telegram-каналі "ВЧК-ОГПУ" повідомляли, що на цьому кладовищі чергували співробітники ФСО від самого ранку, а такоож на територію пригнали кілька автобусів із бійцями Росгвардії.

Церемонія відбулася у цілком засекреченому форматі: без великої кількості гостей, жодних урочистостей. Хоча точних даних немає, однак OSINT-аналітики припускають, що під час вибуху у ресторані Balzi Rossi міг загинути топофіцер з Сухопутних військ РФ, який є другом генерала Чайка, і що саме його "таємний" похорон відбувся у Москві.

Нагадаємо, сам вибух у московському ресторані Balzi Rossi стався 1 серпня: OSINT-аналітики писали, хто з високопоставлених офіцерів російської армії міг опинитися у закладі на момент інциденту.

Також у мережі писали, що у ресторані перебував командувач Повітряно-космічних сил РФ генерал Олександр Чайко.