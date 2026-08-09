Война с Ираном опустошила склады США: Пентагон бьет тревогу и давит на оборонную отрасль — WP

Пентагон требует от оборонной промышленности США резко ускорить производство и поставки вооружений. В качестве главной причины названа именно развязанная Вашингтоном война с Ираном.

Заместитель министра обороны Стив Файнберг дал руководителям оборонных компаний три недели на представление планов по ускорению графиков поставок и наращиванию производственных мощностей. Об этом говорится в статье The Washington Post.

Проблема обострилась на фоне стремительного истощения арсеналов: только за первый месяц войны с Ираном США израсходовали более 850 крылатых ракет Tomahawk и более 1000 перехватчиков Patriot и THAAD. По данным аналитического центра CSIS, мировые запасы ракет Patriot сократились с 2200 единиц до менее чем 827, а THAAD — с 452 до менее чем 278.

Дефицит вооружения уже стал источником напряженности между президентом Трампом и Пентагоном и повысил риски для американских военных, вынудив Белый дом отказаться от дальнейшей эскалации ударов. В ответ ведомство в последние месяцы заключило несколько рамочных соглашений с такими компаниями, как Lockheed Martin, Northrop Grumman и стартапами вроде Anduril, а также контракт с Lockheed Martin на $58,6 млрд долларов на утроение производства ракет PAC-3 к 2030 году.

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Министр обороны США Пит Гэгсет Фото: Instagram Pete Hegseth

Однако эксперты предупреждают, что эти рамочные соглашения являются лишь договоренностями о намерениях, а не реальными контрактами, и до сих пор практически ничего не заключено. Реализация планов Пентагона зависит от утверждения Конгрессом оборонного бюджета в размере $1,15 трлн, который до сих пор заблокирован из-за возражений демократов против масштабного увеличения расходов.

По словам директора проекта по противоракетной обороне CSIS Тома Караку, именно неспособность Конгресса выделить финансирование ставит под угрозу крайне важное дело наращивания производства. В настоящее время некоторые оборонные подрядчики уже тратят собственные средства на опережающие меры, рискуя как публичные компании ради обещания будущих заказов.

Ранее Фокус сообщал о том, как Дональд Трамп обвинил Пита Хэгсета в расточительстве. Оказалось, что на саммите в Кэмп-Дэвиде в минувшие выходные президент США поссорился со своим министром обороны, требуя объяснений по поводу острого дефицита дорогостоящих боеприпасов.

Впоследствии стало известно, что Иран объяснил, почему Ормузский пролив до сих пор остается закрытым. Власти Ирана заявляют, что соглашение с Оманом о контроле над Ормузским проливом уже близится к заключению, однако одного этого недостаточно для полного возобновления движения по этой водной артерии.