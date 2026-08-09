Війна з Іраном спустошила склади США: Пентагон б'є на сполох і тисне на оборонку — WP

Пентагон вимагає від оборонної промисловості США різко пришвидшити виробництво та постачання озброєння. Головною причиною названо саме спричинену Вашингтоном війну з Іраном.

Заступник міністра оборони Стів Файнберг дав керівникам оборонних компаній три тижні на подання планів щодо пришвидшення графіків постачання та нарощування виробничих потужностей. Про це йдеться в тексті The Washington Post.

Проблема набула гостроти на тлі стрімкого виснаження арсеналів: лише за перший місяць війни з Іраном США витратили понад 850 крилатих ракет Tomahawk та понад 1000 перехоплювачів Patriot і THAAD. За даними аналітичного центру CSIS, світові запаси ракет Patriot скоротилися з 2200 одиниць до менш ніж 827, а THAAD — з 452 до менш ніж 278.

Дефіцит озброєння вже став джерелом напруги між президентом Трампом і Пентагоном та підвищив ризики для американських військових, змусивши Білий дім відмовитися від подальшої ескалації ударів. У відповідь відомство останніми місяцями уклало кілька рамкових угод з такими компаніями, як Lockheed Martin, Northrop Grumman та стартапами на кшталт Anduril, а також контракт з Lockheed Martin на $58.6 млрд для потроєння виробництва ракет PAC-3 до 2030 року.

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Військовий міністр США Піт Ґегсет Фото: Instagram Pete Hegseth

Однак експерти застерігають, що ці рамкові угоди є лише домовленостями про наміри, а не реальними контрактами, і майже нічого досі не законтрактовано. Реалізація планів Пентагону залежить від ухвалення Конгресом оборонного бюджету на $1,15 трлн, який досі заблокований через заперечення демократів проти масштабного нарощування витрат.

За словами директора проєкту протиракетної оборони CSIS Тома Караку, саме нездатність Конгресу виділити фінансування ставить під загрозу критично важливу справу нарощування виробництва. Наразі деякі оборонні підрядники вже витрачають власні кошти на випередження, ризикуючи як публічні компанії заради обіцянки майбутніх замовлень.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Дональд Трамп звинуватив Піта Гегсета у марнотратстві. Виявилося, що на саміті в Кемп-Девіді минулих вихідних президент США посварився зі своїм міністром оборони, вимагаючи пояснень щодо гострого дефіциту дорогих боєприпасів.

Згодом стало відомо, що Іран пояснив, чому Ормузька протока досі залишається закритою. Влада Ірану заявляє, що угода з Оманом щодо контролю над Ормузькою протокою вже близька, проте її самої недостатньо для повного відновлення руху через водну артерію.