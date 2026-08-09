Во Франции из-за лесных пожаров задержали сотни человек: что известно

Во Франции полиция провела массовые задержания людей по подозрению в умышленных или случайных поджогах лесов. Пожары привели к значительным разрушениям.

Всего было задержано более 400 человек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Франции, передает BBC.

Среди 420 задержанных 166 оказались несовершеннолетними. Всем им инкриминируется умышленное или случайное возникновение пожара.

При этом один из подозреваемых — 23-летний мужчина — обвиняется в умышленном поджоге 10 пожаров в течение пяти дней в юго-восточном департаменте Вар в июле.

Если его признают виновным, ему грозит штраф в размере 150 тысяч евро и 15 лет тюремного заключения.

Еще один мужчина был приговорен к 3 годам лишения свободы за выжигание нескольких квадратных метров лесной растительности в регионе Вогезы.

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В то же время сообщается, что часть обвинений называют жесткими и несправедливыми. Так, бездомный мужчина и человек с тяжелой степенью аутизма получили тюремные сроки за бросание окурков.

Напомним, что в канадской провинции Британская Колумбия объявили чрезвычайное положение из-за пожаров. Тысячам жителей приказали эвакуироваться из-за масштабного пожара, который за последние 24 часа увеличился вдвое.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как ЕС планирует задействовать коз в борьбе с лесными пожарами. Пожарные Франции и Испании не успевают тушить крупные пожары из-за нехватки самолетов.

Впоследствии стало известно, что Францию и Испанию накрыла новая волна масштабных пожаров. Лесные пожары во Франции и Испании набирают силу, а местные спасатели пытаются остановить распространение огня.