У Франції через лісні пожежі затримали сотні людей: що відомо

У Франції поліція провела масові затриамння людей за підозрою у навмисних або випадкових підпалах лісів. Пожежі призвели до значних руйнувань.

Загалом було затримано понад 400 людей. Про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ Франції, повідомляє BBC.

Серед 420 затриманих осіб 166 виявилися неповнолітніми. Усім їм закидають умисне або випадкове спричинення пожежі.

При цьому один з підозрюваних — 23 річний чоловік — звинувачений у навмисному підпалі 10 пожеж протягом п’яти днів у південно-східному департаменті Вар у липні.

Якщо його визнають винним, йому загрожуватиме штраф 150 тисяч євро та 15 років у в'язниці.

Ще один чоловік отримав 3 роки позбавлення волі за випалювання кількох квадратних метрів лісової рослинності в регіоні Вогези.

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Водночас повідомляється, що частина звинувачень називають жорсткими та несправедливими. Так, бездомний чоловік та людина з важким ступенем аутизму отримали тюремні терміни за кидання недопалків.

Нагадаємо, що у канадійській провінції Британська Колумбія оголосили надзвичайний стан через пожежі. Тисячам мешканців наказали втікати від масштабної пожежі, яка за останні 24 години зросла удвічі.

Раніше Фокус повідомляв про те, як ЄС хоче залучити кіз у боротьбі проти лісових пожеж. Пожежники Франції та Іспанії не встигають гасити масштабні пожежі через брак літаків.

Згодом стало відомо, що Францію та Іспанію накрила нова хвиля масштабних пожеж. Лісові пожежі в Франції й Іспанії набирають нової сили, а місцеві рятувальники намагаються зупинити поширення займань.