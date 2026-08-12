Двое из трех поляков поддерживают депортацию безработных украинцев, — опрос

В начале августа в Польше провели опрос граждан, поинтересовавшись их отношением к депортации безработных украинцев призывного возраста. Опрос показал, что 67% поляков поддерживают такую идею. При этом она особенно привлекательна для граждан в возрасте 60–69 лет и жителей населенных пунктов с численностью населения менее 50 тысяч человек. Каковы итоги опроса поляков по поводу украинцев?

Опрос о депортации украинцев провел польский институт социальных исследований IBRiS, об этом говорится в материале издания "Rzeczpospolita". Мнение поляков решили выяснить после того, как эта идея была озвучена представителями партии "Право и Справедливость", членом которой является действующий президент Кароль Навроцкий. Как установили исследователи, большинство респондентов поддерживает депортацию людей, работающих нелегально или являющихся безработными.

СМИ привели инфографику IBRiS по итогам опроса. Респондентам предстояло ответить на вопрос: "Должна ли Польша депортировать украинцев призывного возраста, не имеющих легального трудоустройства?" В целом "за" такую идею высказались 67,2% опрошенных, из них 43,8% (почти половина) — однозначно поддерживают. Голосов "против" — 23,4%: условно, каждый четвертый-пятый. При этом каждый десятый еще не определился, показала инфографика.

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Украинцы в Польше — результаты опроса поляков о депортации украинцев в зависимости от партии, август 2026 Фото: Rzeczpospolita

Исследователи привели данные о распределении ответов в зависимости от политических взглядов респондентов. Выяснилось, что почти 80 % сторонников "ПиС" поддерживают идею депортации украинцев. Между тем другие политические силы не столь категоричны — около половины голосов "за".

Украинцы в Польше — ответы поляков по депортации украинцев в зависимости от партии, август 2026 Фото: Rzeczpospolita

В исследовании IBRiS также приводятся демографические данные о респондентах и распределение ответов в зависимости от возраста и места проживания. Инфографика показывает, что больше всего сторонников депортации украинцев среди поляков в возрасте 50–69 лет. Кроме того, каждый третий молодой человек в возрасте 18–29 лет также поддерживает такие действия.

Украинцы в Польше — ответы поляков по депортации в зависимости от возраста, август 2026 Фото: Rzeczpospolita

Еще одна деталь, на которую обратили внимание аналитики, — это зависимость от места проживания. Опросы показали, что больше всего хотят выдворения граждан Украины поляки, проживающие в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек.

Украинцы в Польше — ответы поляков по депортации в зависимости от места проживания, август 2026 Фото: Rzeczpospolita

Издание "Rzeczpospolita" уточнило дату проведения опроса: он состоялся, по предварительным данным, 7–9 августа. Вопрос начали обсуждать после съезда "ПиС", на котором партия Ярослава Качиньского предложила депортировать украинцев призывного возраста (25–60 лет). Также напомнили, что глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к ЕС с просьбой отменить выплаты для этой категории украинцев.

Украинцы в Польше — какова позиция политиков

Отметим, что Фокус писал о позиции некоторых польских политиков в отношении украинцев в Польше. В частности, по этой теме высказался Тобиаш Бохенский из партии "ПиС". По словам политика, безработных следует депортировать, и при этом не нужно приглашать украинских военных, поскольку это работа для польских спецслужб.

Аналогичную позицию высказал политик Анджей Шливка (Andrzej Śliwka) в эфире польского телеканала Polsat News. По мнению Шливки, даже если депортировать 5 % безработных украинцев, это позволит укомплектовать бригаду для ВСУ.

Напоминаем, что летом 2026 года ЕС изменил правила пребывания украинцев и правила предоставления временной защиты.