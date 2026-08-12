Двоє з трьох поляків підтримують депортацію безробітних українців, — опитування

На початку серпня у Польщі провели опитування громадян, поцікавившись їхнім ставленням до депортації безробітних українців призовного віку. Опитування показало, що 67% поляків підтримують таку ідею. При цьому ідея особлива приваблива для громадян 60-69 років та жителів населених пунктів з менш як 50 тисячами мешканців. Які підсумки опитування поляків щодо українців?

Опитування про депортацію українців провів польський інститут соціальних досліджень IBRiS, ідеться у матеріалі медіа Rzeczpospolita. Думкою поляків поцікавились після того, як ідеї, озвученої представниками партії "Право і Справедливість", членом якої є чинний президент Кароль Навроцький. З'ясувалось, що більшість респондентів підтримує депортацію людей, які працюють нелегально або є безробітними, встановили дослідники.

Медіа навели інфографіку IBRiS щодо підсумків опитування. Респонденти мали відповісти на питання "Чи повинна Польща депортувати українців призовного віку, які не мають легального працевлаштування?" В цілому "за" таку ідею висловились 67,2% опитаних, з них 43,8% (майже половина) — однозначно підтримують. Голосів "проти" — 23,4%: умовно, кожен четвертий-п'ятий. При цьому кожен десятий ще не визначився, показала інфографіка.

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Українці у Польщі — результати опитування поляків щодо депортації українців, серпень 2026 Фото: Rzeczpospolita

Дослідники навели інформацію про розподіл відповідей залежно від політичних поглядів респондентів. З'ясувалось, що майже 80% прихильників ПіС підтримують ідею депортації українців. Тим часом інші політичні сили не настільки категоричні — є близько половини голосів "за".

Українці у Польщі — відповіді поляків щодо депортації українців залежно від партії, серпень 2026 Фото: Rzeczpospolita

У дослідженні IBRiS є також демографічні дані про респондентів та розподіл відповідей залежно від віку та місця проживання. Інфографіка показує, що найбільше прихильників депортації українців серед поляків віком 50-69 років. Крім того, кожна третя молода людина 18-29 років також підтримує такі дії.

Українці у Польщі — відповіді поляків щодо депортації українців залежно від віку, серпень 2026 Фото: Rzeczpospolita

Ще одна деталь, на яку звернули увагу аналітики, — це залежність від місця проживання. Опитування показали, що найбільше хочуть видворення громадян України поляки, які живуть у населених пунктах з кількістю жителів до 50 тисяч.

Українці у Польщі — відповіді поляків щодо депортації залежно від місця проживання, серпень 2026 Фото: Rzeczpospolita

Медіа Rzeczpospolita уточнило дату проведення опитування: це сталось, орієнтовно, 7-9 серпня. Питання почали обговорювати після з'їзду "ПіС", на якому партія Ярослава Качинського запропонувала депортувати українців призовного віку (25-60 років). Також нагадали, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернувся до ЄС скасувати виплати для цієї категорії українців.

Українці в Польщі — яка позиція політиків

Зазначимо, Фокус писав про позицію деяких польських політиків щодо українців у Польщі. Зокрема, на цю тему висловився Тобіаш Бохенський з партії "ПіС". Зі слів політика, безробітних слід депортувати, і при цьому не потрібно запрошувати українських військових, бо це робота для польських спецслужб.

Аналогічну позицію висловив політик Анджей Шлівка (Andrzej Śliwka) в ефірі польського медіа Polsat News. На думку Шлівки, навіть якщо депортують 5% безробітних українців, то наберуть бригаду для ЗСУ.

Нагадуємо, влітку 2026 року ЄС змінило правила перебування українців та правила надання тимчасового захисту.