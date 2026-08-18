В Черном море подвергся нападению греческий танкер с российской нефтью, — Bloomberg
В Черном море был атакован нефтяной танкер "Skiros" под греческим флагом. Атака произошла после загрузки судна российской нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вблизи Новороссийска.
Атака произошла в воскресенье, 16 августа. Хотя КТК в основном транспортирует казахстанскую нефть, эта конкретная партия была российского происхождения, сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.
По данным СМИ, это первая атака на судно, заходящее в терминал КТК — ключевой канал экспорта казахстанской нефти — после почти трехнедельного перерыва в атаках. На долю консорциума приходилось почти 2% мировых поставок нефти до того, как в июле атаки беспилотников прервали погрузку танкеров КТК.
КТК отказался комментировать свою деятельность или вопросы, связанные с поставками нефти от производителей. Представитель украинской стороны, спикер Генерального штаба, заявил, что "нет данных, чтобы комментировать этот вопрос".
Представитель США сообщил, что ранее Украина отказалась от атак на инфраструктуру КТК и нероссийские суда, направляющиеся в морской порт, при условии, что они не подпадают под антироссийские санкции и не перевозят грузы российского происхождения.
Как пишет издание, эта последняя атака повышает риски для стабильной деятельности компании, среди акционеров которой числятся, в частности, российская государственная трубопроводная компания и казахстанская государственная нефтегазовая компания. В прошлом месяце КТК даже рассматривал возможность приостановки работы из-за экономических рисков, связанных с атаками БПЛА.
Напомним, 12 августа издание Financial Times сообщило, что вице-президент США Джей Ди Венс попросил Владимира Зеленского прекратить удары по танкерам в Новороссийске.
8 августа агентство Bloomberg сообщило, что Украина отказалась от нанесения ударов по объектам КТК в Новороссийске по требованию США.