Під атакою у Чорному морі опинився грецький танкер з російською нафтою, — Bloomberg

У Чорному морі атаковано нафтовий танкер Skiros під грецьким прапором. Атака сталася після завантаження судна російською нафтою на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) поблизу Новоросійська.

Атака сталася у неділю, 16 серпня. Хоча КТК переважно завантажує казахстанську нафту, ця конкретна партія була російського походження, повідомило видання Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

За даними медіа, це перша атака на судно, що заходило до терміналу КТК, який є ключовим каналом експорту казахстанської нафти, після майже тритижневої перерви в атаках. На консорціум припадало майже 2% світових поставок нафти до того, як у липні атаки безпілотників перервали завантаження танкерів КТК.

КТК відмовився коментувати свою діяльність або питання, пов’язані з поставками нафти від виробників. Представник української сторони, речник Генерального штабу, заявив, що "немає даних, щоб коментувати це питання".

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Представник США розповів, що раніше Україна відмовилася від атак по інфраструктурі КТК і неросійських суден, що прямують до морського порту, за умови, що вони не потрапляють під антиросійські санкції і не перевозять вантажі російського походження.

Як пише видання, ця остання атака підвищує ризики для стабільної діяльності компанії, серед акціонерів якої виступають зокрема російська державна трубопровідна компанія та казахстанська державна нафтогазова компанія. Минулого місяця КТК навіть розглядав можливість призупинення роботи через економічні ризики внаслідок атак БпЛА.

Нагадаємо, 12 серпня видання Financial Times повідомляло, що віцепрезидент США Джей Ді Венс попросив Володимира Зеленського зупинити удари по танкерах у Новоросійську.

8 серпня Bloomberg писало, що Україна відмовилася від ударів по об'єктах КТК у Новоросійську на вимогу США.