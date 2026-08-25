В Армении задержали экспрезидента Кочаряна: фигурируют транзакции на $300 млн и ₽18 млн (видео)

Антикоррупционный комитет Армении задержал политика и экспрезидента (1998-2008) Роберта Кочаряна, сообщили медиа. В доме провели обыск, тем временем фигурант заявил, что ему стало нехорошо. Кроме того, правоохранители пришли к его сыну Левону Кочаряну и обыскивают несколько компаний в Ереване. Что произошло в Армении — в стране, где два месяца назад прозападные силы выиграли очередные парламентские выборы?

В ходе следственных действий задержали шестерых фигурантов, среди них бывший президент, его сын и другие лица,говорится в официальном заявлении комитета на странице Facebook. Между тем медиа "Радио Свобода" добавило, что речь идет именно о семье Кочарянов. На видео от правоохранительных органов и медиа показали, как посетили квартиры фигурантов и как выглядит недвижимость, которую незаконно захватили. Следователи озвучили некоторые детали дела: речь идет исключительно о коррупционных преступлениях, а политических подозрений нет.

Правоохранители рассказали, что подельники использовали служебное положение и присвоили государственное имущество по сфабрикованным документам и по ценам ниже рыночных. В деле фигурируют подставные компании и фиктивное дарование акций. Комитет перечислил некоторые площадки, на которых построили элитную недвижимость или присвоили то, что построили другие — это развлекательный центр Play City, комплекс Каскад, курортный комплекс Голубой Севан, премиальный клуб Orange Fitness, 30-процентная доля компании Toyota Yerevan и т.д.

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"Были переводы около 144 миллиардов драмов [около 340 млн долл. — ред. ], 309 миллионов долларов США, 77 миллионов евро и 18 миллионов российских рублей, совершенных на имя сына бывшего президента в течение 2001-2019 годов, а также приобретение более трех", — рассказали правоохранители.

Тем временем медиа написали, что продолжается обыск дома Левона Кочаряна, сына экспрезидента. В сети появились кадры визита сотрудников спецслужб, стоящих в масках перед его домом. Кроме того, закрыли и обыскивают помещения компаний Toyota, Orange, Play City, Sirusho Production.

Ситуация в Армении — обыск у Левона Кочаряна 25 августа

На странице Facebook премьер-министра Армении Николо Пашиняна пока нет комментариев по поводу обыска Кочаряна.

Ситуация в Армении — детали

Отметим, 7 июля в Армении прошли выборы, в ходе которых правительство и спецслужбы ввели специальные меры по защите от влияния РФ. Среди прочего лидера оппозиционеров Кочаряна не пустили на самолет, когда он пытался уехать из страны. В то же время останавливали пассажиров самолетов, прибывающих из РФ и других подконтрольных Кремлю территорий. Некоторых мужчин задерживали и отправляли на военные учения резервистов. В итоге пророссийская политическая сила "Армения" Роберта Кочаряна набрала 12 мест в парламенте Армении, тогда как партия Николо Пашиняна "Гражданский договор" — 64, а альянс "Сильная Армения" — 29.

Напомним, в июне Фокус собрал информацию о ситуации в Армении и собрал мнения экспертов о потере влияния РФ на это кавказское государство.