У Вірменії затримали експрезидента Кочаряна: фігурують транзакції на $300 млн та ₽18 млн (відео)

Антикорупційний комітет Вірменії затримав політика та експрезидента (1998-2008) Роберта Кочаряна, повідомили медіа. У будинку провели обшук, тим часом фігурант заявив, що йому стало недобре. Крім того, правоохоронці прийшли до його сина Левона Кочаряна та обшукують кілька компаній у Єревані. Що сталось у Вірменії — у країні, в якій два місяці тому прозахідні сили виграли чергові парламентські вибори?

Під час слідчих дій затримали шістьох фігурантів, серед них — колишній президент, його син та інші особи, ідеться в офіційній заяві комітету на сторінці Facebook. Тим часом медіа "Радіо Свобода" додало, що ідеться саме про родину Кочарянів. На відео від правоохоронних органів та медіа показали, як завітали до помешкань фігурантів та як виглядає нерухомість, яку незаконно захопили. Слідчі озвучили деякі деталі справи: ідеться виключно про корупційні злочини, а політичних підозр немає.

Правоохоронці розповіли, що спільники використали службове становище та привласнили державне майно за сфабрикованими документами й за цінами, нижче ринкових. У справі фігурують підставні компанії та фіктивне дарування акцій. Комітет перелічив деякі майданчики, на яких збудували елітну нерухомість або привласнили те, що збудували інші, — це розважальний центр "Play City", комплекс "Каскад", курортний комплекс "Блакитний Севан", преміальний клуб "Orange Fitness", 30-відсоткова частка компанії Toyota Yerevan тощо.

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"Були перекази близько 144 мільярдів драмів [близько 340 млн дол. — ред.], 309 мільйонів доларів США, 77 мільйонів євро та 18 мільйонів російських рублів, здійснених на ім'я сина колишнього президента протягом 2001-2019 років, а також придбання понад трьох десятків об'єктів нерухомості у Вірменії та за кордоном", — розповіли правоохоронці.

Тим часом медіа написали, що триває обшук будинку Левона Кочаряна, сина експрезидента. У мережі з'явились кадри візиту співробітників спецслужб, які стоять у масках перед його будинком. Крім того, закрили та обшукують приміщення компаній Toyota, Orange, Play City, Sirusho Production тощо.

Ситуація у Вірменії — обшук у Левона Кочаряна 25 серпня

На сторінці Facebook прем'єр-міністра Вірменії Ніколо Пашиняна поки немає коментарів щодо обшуку у Кочаряна.

Ситуація у Вірменії — деталі

Зазначимо, 7 липня у Вірменії відбулись вибори, під час яких уряд та спецслужби запровадили спеціальні заходи для захисту від впливу РФ. Серед іншого, лідера опозиціонерів Кочаряна не пустили на літак, коли він намагався виїхати з країни. Водночас, спиняли пасажирів літаків, які прибували з РФ та інших підконтрольних Кремлю територій. Деяких чоловіків затримували й відправляли на військові навчання резервістів. В підсумку проросійські політична сила "Вірменія" Роберта Кочаряна набрала 12 місць у парламенті Вірменії, тоді як партія Ніколо Пашиняна "Цивільний договір" — 64, а альянс "Сильна Вірменія" — 29.

Нагадуємо, у червні Фокус зібрав інформацію про ситуацію у Вірменії та зібрав думки експертів щодо втрати впливу РФ на цю кавказьку державу.