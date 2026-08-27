Услышал "восточный акцент": пассажир такси во Вроцлаве ударил белоруса бутылкой

По данным следствия, 23-летний мужчина во Вроцлаве напал на 66-летнего водителя такси, гражданина Беларуси, после того как услышал его восточный акцент. Пассажир оскорблял мужчину из-за его национальности, а затем ударил его по голове стеклянной бутылкой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Вроцлава.

По данным правоохранительных органов, нападение произошло во время поездки в такси. После словесной агрессии пассажир перешёл к физическому нападению.

Сотрудники криминального отдела установили личность нападавшего и задержали его. Собранные доказательства позволили предъявить 23-летнему мужчине обвинение в нападении на человека по признаку его национальной принадлежности.

За это правонарушение ему грозит до 5 лет лишения свободы. По решению прокурора в отношении подозреваемого также был установлен полицейский надзор.

В полиции подчеркнули, что национальные, культурные или языковые различия не могут служить поводом для агрессии и унижения другого человека. Правоохранители заявили, что к таким случаям относятся со всей серьезностью и привлекают виновных к уголовной ответственности.

Відео дня

Ранее в Варшаве, по словам матери, на украинскую девушку напали из-за её украинского акцента. Во время конфликта ей нанесли удар по лицу, в результате чего она лишилась двух передних зубов.

В июле недалеко от Варшавы двое мужчин напали на 16-летнего украинца в поезде. Они выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес парня и требовали, чтобы он вышел из вагона.

Кроме того, в Польше были зафиксированы и другие случаи нападений на украинцев. Один из них произошел во Вроцлаве, где трое поляков напали на украинскую супружескую пару. В результате нападения женщина получила порез на шее, а оба пострадавших — переломы и подозрения на сотрясение мозга.

Через несколько дней полиция задержала двух подозреваемых. Третьего нападавшего правоохранители до сих пор не нашли.