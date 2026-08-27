Почув "східний акцент": пасажир таксі у Вроцлаві вдарив білоруса пляшкою

За даними слідства, 23-річний чоловік у Вроцлаві напав на 66-річного водія таксі, громадянина Білорусі, після того, як почув його східний акцент. Пасажир ображав чоловіка через його національність, а потім ударив його по голові скляною пляшкою.

Про це повідомила пресслужба поліції Вроцлава.

За даними правоохоронців, напад стався під час поїздки в таксі. Після словесної агресії пасажир перейшов до фізичного нападу.

Поліцейські кримінального відділу встановили особу нападника та затримали його. Зібрані докази дозволили висунути 23-річному чоловікові звинувачення у нападі на людину через її національну приналежність.

За це правопорушення йому загрожує до 5 років позбавлення волі. За рішенням прокурора щодо підозрюваного також застосували поліцейський нагляд.

У поліції наголосили, що національні, культурні чи мовні відмінності не можуть бути причиною агресії та приниження іншої людини. Правоохоронці заявили, що такі випадки розглядають серйозно та притягують винних до кримінальної відповідальності.

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Раніше у Варшаві, за словами матері, на українську дівчину напали через її український акцент. Під час конфлікту її вдарили по обличчю, через що вона втратила два передні зуби.

У липні неподалік Варшави двоє чоловіків напали на 16-річного українця у поїзді. Вони вигукували образливі гасла на адресу хлопця та вимагали, щоб він вийшов із вагона.

Також у Польщі фіксували інші випадки нападів на українців. Один із них стався у Вроцлаві, де троє поляків напали на українське подружжя. Унаслідок нападу жінка отримала поріз на шиї, а обоє постраждалих — переломи та підозри на струс мозку.

Через кілька днів поліція затримала двох підозрюваних. Третього нападника правоохоронці досі не знайшли.