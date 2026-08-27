Молдова может спать спокойно: Санду вручила Зеленскому высшую государственную награду (видео)

Президент Молдовы Майя Санду вручила своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому высшую государственную награду своей страны — орден Республики.

Об этом глава соседней страны заявила во время совместной пресс-конференции, на которой присутствовал президент Румынии Никушор Дан.

Мая Санду наградили орденом Владимира Зеленского

Как известно, президент Украины прибыл 27 августа с официальным визитом в Кишинёв, где он принимает участие в праздновании 35-летия Дня независимости страны и проводит ряд переговоров.

В ходе встречи Владимир Зеленский был награжден орденом Республики за весомый вклад в защиту мира и свободы на европейском континенте.

Мая Санду отметила, что эта награда "является признанием мужества всего украинского народа, сдерживающего агрессию РФ". Она также подчеркнула, что именно благодаря борьбе Украины её страна живёт в безопасности и мире.

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"И пока Украина сражается там, на востоке, Молдова может спать спокойно. Поэтому в Киеве я объявила о присвоении президенту Зеленскому высшей государственной награды нашей страны — за огромный вклад в защиту мира и свободы на европейском континенте. В знак признания — от имени всех молдован — мужества украинского народа", — заявила президент Молдовы.

Ранее "Фокус" сообщал о том, как Путин упростил процедуру получения гражданства РФ для жителей Приднестровья. Это решение объясняют "необходимостью защищать права и свободы человека".

После этого президент Молдовы Майя Санду отмечает, что недавнее решение РФ о предоставлении гражданства жителям Приднестровья преследует несколько целей. Основная из них — попытка мобилизовать этих людей на войну против Украины.