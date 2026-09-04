В Германии неизвестные пытались взорвать электроподстанцию: полиция нашла записку

Полиция Германии полагает, что на электрической подстанции в Дормагене могла быть совершена попытка саботажа. Возле объекта прохожий обнаружил подозрительный предмет, а правоохранители также нашли записку с признанием ответственности за инцидент.

Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на полицию Кёльна.

По словам пресс-секретаря, неизвестные, вероятно, пытались умышленно вызвать короткое замыкание на подстанции.

"Кто-то, по всей видимости, пытался умышленно вызвать короткое замыкание", — заявил представитель полиции Кельна.

Правоохранители подтвердили наличие записки, но её содержание пока не разглашают. Также пока не установлено, что именно нашёл прохожий. Ранее представительница полиции в Нойсе высказала предположение, что это могла быть пусковая установка, однако предмет сначала должны изучить эксперты.

За два дня до этого аналогичный случай произошёл в Бергхайме к западу от Кёльна. Там возле подстанции обнаружили шесть пусковых установок. Следователи полагают, что оба инцидента могут быть связаны с саботажем против конституционного строя.

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По словам руководителя уголовной полиции Михаэля Эссера, найденные в Бергхайме устройства могли быть предназначены для запуска пиротехнических средств, которые поднимали провод над линиями электропередачи. Провод мог коснуться линии и вызвать заземление, после чего один из проводов перегорел и повредил ограждение. Свидетели сообщали о кратковременных вспышках света.

В рамках расследования используют анализ данных с базовых станций мобильной связи и проводят поиск ДНК на обнаруженных устройствах. Также правоохранительные органы создали портал для сбора информации от свидетелей. Эссер отметил, что пусковые установки могли быть установлены ещё некоторое время назад.

Напомним, 2 сентября возле главного вокзала Аугсбурга произошел взрыв неизвестного предмета. В результате инцидента легкие травмы получили 17-летняя и 18-летний граждане Украины, которые случайно оказались неподалеку.

Напомним, 1 сентября Германия публично обвинила Россию в агрессивных действиях на своей территории. В частности, Берлин связал РФ с вероятной попыткой диверсии в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа, после чего принял решение закрыть "Русский дом" в Берлине и консульство РФ в Бонне.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал обвинения Германии безосновательными. В то же время он заявил, что немецкие предприятия, производящие военную технику, якобы могут стать целями для прямого удара.