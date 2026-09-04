У Німеччині невідомі намагалися підірвати електропідстанцію: поліція знайшла записку

Поліція Німеччини вважає, що на електричній підстанції в Дормагені могла бути здійснена спроба саботажу. Біля об’єкта перехожий знайшов підозрілий предмет, а правоохоронці також виявили записку з відповідальністю за подію.

Про це повідомило видання Der Spiegel із посиланням на поліцію Кельна.

За словами речника, невідомі, ймовірно, намагалися навмисно спричинити коротке замикання на підстанції.

“Хтось, очевидно, намагався навмисно спричинити коротке замикання”, — сказав речник поліції Кельна.

Правоохоронці підтвердили наявність записки, але її зміст поки не розголошують. Також ще не встановлено, що саме знайшов перехожий. Раніше представниця поліції в Нойсі припускала, що це могла бути пускова установка, однак предмет мають спочатку дослідити експерти.

За два дні до цього подібний випадок стався в Берггаймі на захід від Кельна. Там біля підстанції виявили шість пускових установок. Слідчі вважають, що обидва інциденти можуть бути пов’язані із саботажем проти конституційного ладу.

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За словами керівника кримінальної поліції Міхаеля Ессера, знайдені в Берггаймі пристрої могли бути призначені для запуску піротехнічних засобів, які піднімали дріт над лініями електропередач. Дріт міг торкнутися лінії та спричинити заземлення, після чого один із дротів перегорів і пошкодив огорожу. Свідки повідомляли про короткі спалахи світла.

У справі використовують аналіз даних із базових станцій мобільного зв’язку та шукають ДНК на знайдених пристроях. Також правоохоронці створили портал для отримання інформації від свідків. Ессер зазначив, що пускові установки могли бути встановлені ще деякий час тому.

Нагадаємо, 2 вересня біля головного вокзалу Аугсбурга стався вибух невідомого предмета. Унаслідок інциденту легкі травми отримали 17-річна та 18-річний громадяни України, які випадково опинилися неподалік.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина публічно звинуватила Росію в агресивних діях на своїй території. Зокрема, Берлін пов’язав РФ із ймовірною спробою диверсії в аеропорту Лейпцига в ніч проти 5 серпня, після чого вирішив закрити “Російський дім” у Берліні та консульство РФ у Бонні.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав звинувачення Німеччини безпідставними. Водночас він заявив, що німецькі підприємства, які виробляють військову техніку, нібито можуть стати цілями для прямого удару.