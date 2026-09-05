Претензии на Фолклендские острова: Трамп может поддержать Аргентину в отместку Британии

Дональд Трамп намекнул на пересмотр поддержки суверенитета Великобритании над Фолклендскими островами. Подобный шаг со стороны США может стать инструментом "возмездия" Лондону и личным одолжением президенту Аргентины.

Глава Аргентины Хавьер Милей заявил о намерении возобновить претензии на ряд островов в южной Атлантике. Об этом сообщает издание The Guardian, отмечая, что подобное стало возможным благодаря идеологии американского президента, который "зациклен" на мести.

Многовековой спор о суверенитете над островами, известных в Британии как Фолкленды, а Аргентине как Мальвины, оставался замороженным с 1982 года, когда две страны провели короткий кровопролитный конфликт, начавшийся после того, как правившая в Аргентине военная диктатура вторглась на эту территорию. Британия вернула их, принудив Аргентину к капитуляции.

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За прошедшие с тех пор три с лишним десятилетия установился хрупкий мир, хотя Аргентина не отказалась от своих притязаний, несмотря на то, что жители островов считают себя британцами.

Однако Трамп дал понять, что пересматривает поддержку Вашингтоном британского суверенитета над Фолклендскими островами.

Милей ухватился за комментарий Трампа, в котором тот заявил, что "пересматривает" давнюю нейтральную позицию США в отношении суверенитета этой территории, что де-факто означала признание контроля Великобритании.

Трамп, как пишет издание, обиделся на бывшего премьер-министра Кира Стармера, при котором Великобритания отказалась поддержать решение президента США вступить в войну с Ираном.

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При этом одержимость главы Белого дома тем, что союзники отказались помочь ему в войне, хотя перед началом которой он даже с ними не проконсультировался, настолько глубока и широка, что способна разрушить отношения США по всему миру.

А попытка Милея нажиться на мстительности Трампа подчеркивает, что "эффект бабочки" от этой войны может достичь вод, находящихся далеко за пределами Персидского залива.

"Ваша страна не пришла мне на помощь" — продемонстрировал Трамп свое чувство уязвленности британским СМИ, при этом отметив, что ситуация выглядела "довольно печально".

Почему Милей выступил с претензиями к Великобритании сейчас

Оппортунизм Милея также может быть использован Трампом в качестве "разменной монеты" — чтобы выбить больше денег на оборонные расходы и взносы в НАТО из испытывающего финансовые трудности казначейства Великобритании, которая далеко не одинока, переживая недовольство американского лидера.

В последние месяцы месть была направлена и на других союзников, к которым Белый дом теперь относится с большей враждебностью, чем к России и Китаю, пишет издание. Журналисты отмечают, что США внезапно сократили ежегодные совместные военные учения с Южной Кореей, объявили о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии, также угрозы направлялись в адрес Испании и Италии.

А Милей, который посетил инаугурацию Трампа в 2025 году, остается на хорошем счету у американского президента. Для стабилизации печально известной своими потрясениями аргентинской экономики в прошлом году администрация президента США предоставила его правительству кредитные гарантии на сумму 20 миллиардов долларов, но обусловила эти деньги победой партии Милея над левой оппозицией.

В своем обращении Милей намекнул, что над Британией "заходит солнце", сославшись на многочисленные миграционные, демографические и экономические кризисы, заявляя, что они вряд ли будут решены. При этом он не упомянул о падении собственной политической популярности.

Президент Аргентины Хавьер Милей Фото: из открытых источников

Этот фактор мог сыграть ключевую роль в решении военной хунты захватить острова в 1982 году на фоне растущей оппозиции, массовых исчезновений политических диссидентов и многочисленных нарушений прав человека. Тогда Британия тоже боролась с напряженностью из-за иммиграции, расовыми беспорядками, взлетом безработицы и долговременным экономическим спадом, преодолеть который Тэтчер обещала при приходе к власти. В то же время она имела прочную поддержку идеологического единомышленника Рональда Рейгана. А вот новому премьер-министру Великобритании Энди Бернему приходится иметь дело "с ледяным ветром, дующим от пугающего и дестабилизирующего присутствия Трампа", — отмечают журналисты.

В январе Фокус писал, что Аргентина может предъявить права на Фолклендские острова.

Также напомним, что Дональд Трамп негативно отреагировал на возвращение принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию после нескольких лет проживания в Америке.