Бывший глава британской разведки сэр Роберт Джон Соуэрс считает, что Россия и Украина начнут переговоры не раньше конца следующего года. По мнению разведчика, обе страны ждет тяжелая зима.

Сэр Соуэрс предполагает, что именно накопление военных и экономических потерь может открыть путь к переговорам между противоборствующими сторонами. Об этом сообщает The Financial Times.

Бывший глава МИ-6 полагает, что до весны 2027 года потенциально серьёзное соглашение между Киевом и Москвой "вряд ли возможно". Он добавляет, что устойчивый мир фактически невозможен, пока у власти в России находится Владимир Путин.

В России все чаще звучат вопросы о войне в Украине и о необходимости для России найти выход из этой ситуации Сэр Роберт Джон Соуэрс, бывший глава британской разведки МИ-6

Дипломат и разведчик предполагает, что наиболее реалистичным сценарием завершения войны является возвращение к конфигурации, сложившейся после 2014 года. Поэтому "процесс снижения интенсивности" войны является одним из самых реальных шагов, который откроет путь к переговорам.

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Бывший глава британской разведки положительно оценивает контакты между США и РФ, однако ставит под сомнение эффективность работы спецпредставителей Виткоффа и Кушнера. При этом главной проблемой является нежелание Путина изменить свои "чрезмерные требования".

Сэр Соуэрс отмечает, что после весны 2027 года появится шанс на плодотворные переговоры об установлении режима прекращения огня. Это станет возможным, если цена войны для обеих сторон будет расти, а РФ не сможет восстановить темпы наступления.

Также он упомянул об увольнении одного из ведущих экономистов РФ Андрея Клепача, которого фактически выгнали из-за объективной макроэкономической оценки последствий войны для РФ. По мнению дипломата и разведчика, такой шаг свидетельствует о том, что внутри РФ "начинают все чаще говорить о цене войны".

Ранее Фокус сообщал о том, как Буданов назвал условия для прекращения огня. Глава Офиса президента считает, что война не закончится в течение 2026 года, а переговоры, возможно, активизируются весной следующего года.

Впоследствии стало известно, что РФ скептически относится к предстоящему визиту Виткоффа и Кушнера. Источники во властных кругах РФ заявили СМИ, что ожидания от поездки крайне низкие, поскольку предыдущие визиты Виткоффа и Кушнера в Россию не принесли прогресса.