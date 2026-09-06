"Знайти вихід": Ексглава MI6 назвав найімовірнішу дату завершення війни РФ проти України

Ексочільник британської розвідки сер Роберт Джон Соуерс вважає, що РФ і Україна розпочнуть перемовини не раніше кінця наступного року. Обидві країни, на думку розвідника, матимуть важку поточну зиму.

Сер Соуерс припускає, що саме накопичення військових і економічних втрат може відкрити шлях до переговорів між протиборчими сторонами. Про це повідомляє The Financial Times.

Ексглава МІ6 припускає, що раніше весни 2027 року потенційно серйозна угода між Києвом і Москвою "навряд чи можлива". Він додає, що стійкий мир фактично є неможливим, допоки в Росії при владі перебуває Володимир Путін.

Усередині Росії все частіше лунають питання щодо війни в Україні та необхідності Росії знайти вихід з неї Сер Роберт Джон Соуерс, ексочільник британської розвідки МІ6

Дипломат і розвідник припускає, що найреалістичнішим сценарієм завершення війни є повернення до конфігурації після 2014 року. А тому "процес зниження інтенсивності" війни є одним з найреальнішим кроків, який відкриє дорогу до перемовин.

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Ексглава британської розвідки позитивно оцінює контакти США та РФ, однак ставить під сумнів ефективність роботи спецпредставників Віткоффа та Кушнера. Однак головною проблемою є небажання Путіна змінювати власні "надмірні вимоги".

Сер Соуерс зазначає, що після весни 2027 року з'явиться шанс на результативні перемовини щодо встановлення режиму припинення вогню. Це стане можливим, якщо зростатиме ціна війни для обох сторін, а РФ не зможуть відновити темпи наступу.

Також він згадав звільнення одного з топекноміністів РФ Андрія Клєпача, якого фактично вигнали через реальну макроекономічну оцінку наслідків війни для РФ. На думку дипломата та розвідника, такий крок говорить про те, що всередині РФ "починають все частіше говорити про ціну війни".

Раніше Фокус повідомляв про те, як Буданов назвав появи можливостей для припинення вогню. Глава Офісу президента вважає, що війна не припиниться протягом 2026 року, і перемовини можливо активізуються навесні наступного року.

Згодом стало відомо, що РФ висловлює песимізм перед новим візитом Віткоффа і Кушнера. Джерела у владі РФ заявили ЗМІ, що очікування від поїздки є надзвичайно низькими, бо попередні візити Віткоффа та Кушнера до Росії не принесли прогресу.