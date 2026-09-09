"Киев будет взят в ближайшие месяцы": идеолог Кремля Дугин выступил с громким заявлением о столице Украины

Российский политик и идеолог Кремля Александр Дугин в очередной раз заговорил о захвате украинской столицы. Сторонник агрессии РФ в Украине заявил, что армия Кремля сделает это уже в ближайшее время.

Дугин, который периодически делает заявления о захвате украинских территорий Россией, на этот раз напомнил о "взятии Киева". Идеолог Кремля опубликовал краткую фразу в своём Telegram-канале, где пообещал захват столицы Украины уже "в ближайшие месяцы".

"Киев будет взят в ближайшие месяцы", — написал Дугин.

Идеолог Кремля Дугин в очередной раз заговорил о захвате Киева Фото: Скрін

Этому заявлению предшествовал пост российского агентства "РИА Новости", который Дугин распространил на своём канале. В нем говорилось о том, что якобы украинские власти "начали вывозить документы госорганов из Киева" и что якобы чиновникам рекомендуют готовить семьи к эвакуации оттуда. Российское пропагандистское СМИ при этом не привело никаких фактов или подтверждений этой информации, сославшись только на "данные из подполья". Дугин, очевидно, решил прокомментировать эту "новость" очередной громкой фразой о захвате украинской столицы.

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Дугин не впервые заявляет о "захвате" Киева

Стоит отметить, что Александр Дугин не впервые делает подобные заявления. В августе идеолог Кремля открыто заявлял о том, что после захвата Россией всей территории украинского Донбасса война не закончится.

"Когда мы вернем контроль над всей территорией „ДНР“, война не закончится. Нужно взять Киев. Наша цель — чтобы каждый новый день в Украине был хуже, чем предыдущий", — открыто угрожал Дугин.

Дугин не впервые угрожает захватом Киева Фото: Скрін

В июне этого года он вместе с олигархом Константином Малофеевым представил доклад о будущем РФ, в котором, согласно "благоприятному" сценарию, должен произойти "распад ЕС" и присоединение к РФ "Киева, Харькова, Одессы и т. д.".

А в ноябре 2025 года Дугин, комментируя мирный план США и переговоры в Абу-Даби, выступил с громким заявлением о том, что Украина "станет полностью нашей (российской — ред.) максимум через два года". Более того, идеолог Кремля предполагал, что это может произойти и гораздо быстрее, чем через два года. Однако с момента этого заявления прошел уже почти год, а войска РФ не демонстрируют значительных успехов на фронте и теряют захваченные территории.