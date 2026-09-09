"Київ буде взято найближчими місяцями": ідеолог Кремля Дугін вибухнув заявою про столицю України

Російський політик та ідеолог Кремля Олександр Дугін вкотре заговорив про захоплення української столиці. Поборник агресії РФ в Україні заявив, що армія Кремля зробить це вже найближчим часом.

Дугін, який періодично робить заяви з приводу захоплення українських територій Росією, цього разу нагадав про "взяття Києва". Ідеолог Кремля видав коротку фразу у власному Telegram-каналі, де пообіцяв захоплення столиці України вже "найближчими місяцями".

"Київ буде взято найближчими місяцями", — написав Дугін.

Ідеолог Кремля Дугін вкотре заговорив про захоплення Києва Фото: Скрін

Цій заяві передував допис російського агентства "РИА Новости", який поширив Дугін на власному каналі. У ньому йшлося про те, що нібито українська влада "почала вивозити документи держорганів з Києва" і що нібито чиновникам рекомендують готовити сім'ї до евакуації звідти. Російське пропагандистське медіа при цьому не навело жодних фактів чи підтвердження цієї інформації, пославшись тільки на "дані з підпілля". Дугін, вочевидь, вирішив прокоментувати цю "новину" черговою гучною фразою про захоплення української столиці.

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Дугін не вперше заявляє про "захоплення" Києва

Варто зазначити, що Олександр Дугін не вперше робить подібні заяви. У серпні ідеолог Кремля відверто заявляв про те, що після захоплення Росією всієї території українського Донбасу війна не закінчиться.

"Коли ми повернемо контроль над усією територією "ДНР", війна не закінчиться. Брати треба Київ. Наша мета, щоб кожен новий день в Україні був гіршим, ніж попередній", — відкрито погрожував Дугін.

Дугін не вперше погрожує захопленням Києва Фото: Скрін

У червні цього року він разом з олігархом Костянтином Малофєєвим представив доповідь про майбутнє РФ, де, за "хорошим" сценарієм, має відбутися "розпад ЄС" і приєднання до РФ "Києва, Харкова, Одеси тощо".

А у листопаді 2025 року Дугін, коментуючи план миру США та переговори в Абу-Дабі, виступив із гучною заявою про те, що Україна "буде повністю наша (російська — ред.) максимум через два роки". Ба більше, ідеолог Кремля припускав, що це може статися і набагато швидше, ніж за два роки. Однак уже минув майже рік з моменту цієї заяви, а війська РФ не демонструють значних успіхів на фронті і втрачають захоплені території.