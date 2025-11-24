"Україна буде наша повністю максимум через 2 роки": російський ідеолог Дугін висловився про план миру

Російський політик та ідеолог Кремля Олександр Дугін, чия донька загинула від підриву автомобіля, заявив, що Україна буде російською "повністю максимум через 2 роки" і що "жодного суверенітету" не буде, коментуючи новий мирний план США.

Дугін зазначив, що план американського лідера Дональда Трампа "викликав великі сумніви", а після залучення до нього Києва та європейських представників "стане очевидно неприйнятним" для РФ. Про це кремлівський ідеолог написав на своєму каналі у Telegram.

"Україна буде наша цілком максимально через 2 роки. Можливо, набагато раніше", — заявив Дугін.

Він розкритикував заклики сторін до поваги суверенітету України, наголосивши, що його "не буде і близько", оскільки українці "не вміють ним користуватися".

Водночас кремлівський ідеолог стверджує, що наразі нібито ведеться розробка іншого плану — "інтеграції українського суспільства" у РФ.

"Наскільки мені відомо, повним ходом йде робота над детальним планом інтеграції українського суспільства до єдиного простору Російського світу. Ведеться робота над підручниками, екстреними програмами з масового лікування, психічної реабілітації", — заявив Дугін.

Скриншот | коментар Дугіна щодо мирного плану

Росіянин також пише про нібито готовність проєкту "адміністративної перебудови", а українські території начебто отримають нову назву.

"Швидше за все ці території отримають нову назву. Можливо "Старі Землі", — зазначив кремлівський ідеолог.

Варто зауважити, що Дугін неодноразово раніше транслював пропагандистські заяви Кремля. Так, у вересні 2009 року він заявляв, що "спеціальна воєнна операція" Володимира Путіна вже закінчилася, а натомість почалася повномасштабна війна РФ із країнами Заходу.

Як дізнавався раніше Фокус, ще у 2006 році Київ оголосив Дугіна нон ґрата, оскільки той просував ідею знищення України як держави. Своєю місією російський ідеолог вважає створення "євразійської наддержави", центром якої має стати Росія.

Нагадаємо, у серпні 2022 року російське видання "РИА НОВОСТИ" повідомило, що у Москві загинула донька кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дар'я Дугіна.

На похороні у доньки Дугін заявляв, що його донька загинула в ім'я "православ'я, держави та російської перемоги".