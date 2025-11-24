"Украина будет наша полностью максимум через 2 года": российский идеолог Дугин высказался о плане мира

Российский политик и идеолог Кремля Александр Дугин, чья дочь погибла от подрыва автомобиля, заявил, что Украина будет российской "полностью максимум через 2 года" и что "никакого суверенитета" не будет, комментируя новый мирный план США.

Дугин отметил, что план американского лидера Дональда Трампа "вызвал большие сомнения", а после привлечения к нему Киева и европейских представителей "станет очевидно неприемлемым" для РФ. Об этом кремлевский идеолог написал на своем канале в Telegram.

"Украина будет наша вполне максимально через 2 года. Возможно, гораздо раньше", — заявил Дугин.

Он раскритиковал призывы сторон к уважению суверенитета Украины, подчеркнув, что его "не будет и близко", поскольку украинцы "не умеют им пользоваться".

В то же время кремлевский идеолог утверждает, что сейчас якобы ведется разработка другого плана — "интеграции украинского общества" в РФ.

Відео дня

"Насколько мне известно, полным ходом идет работа над детальным планом интеграции украинского общества в единое пространство Русского мира. Ведется работа над учебниками, экстренными программами по массовому лечению, психической реабилитации", — заявил Дугин.

Скриншот | комментарий Дугина относительно мирного плана

Россиянин также пишет о якобы готовности проекта "административной перестройки", а украинские территории якобы получат новое название.

"Скорее всего эти территории получат новое название. Возможно "Старые Земли", — отметил кремлевский идеолог.

Стоит заметить, что Дугин неоднократно ранее транслировал пропагандистские заявления Кремля. Так, в сентябре 2009 года он заявлял, что "специальная военная операция" Владимира Путина уже закончилась, а вместо этого началась полномасштабная война РФ со странами Запада.

Как узнавал ранее Фокус, еще в 2006 году Киев объявил Дугина нон грата, поскольку тот продвигал идею уничтожения Украины как государства. Своей миссией российский идеолог считает создание "евразийской сверхдержавы", центром которой должна стать Россия.

Напомним, в августе 2022 года российское издание "РИА НОВОСТИ" сообщило, что в Москве погибла дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дарья Дугина.

На похоронах у дочери Дугин заявлял, что его дочь погибла во имя "православия, государства и российской победы".