Неактивированная Windows и контрабандный Dell: Путин "проголосовал" на так называемых "выборах" (видео)

Российский диктатор Владимир Путин сел перед монитором компьютера, взял в руки "мышку" и продемонстрировал, как участвует в дистанционном голосовании на выборах в Госдуму РФ. Глава Кремля прищурился и пристально всмотрелся в экран, несколько раз щелкнул "мышкой", провел ею по столу, а затем сказал, что всё — он проголосовал. Какие особенности компьютерной техники на столе российского диктатора раскрыло видео Кремля?

Информация о том, что Путин не пойдет лично на избирательный участок, чтобы проголосовать за любимых кандидатов на выборах, появилась в Telegram-канале российского СМИ "РИА Новости" в полдень 18 сентября. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков "предположил", что его шеф, вероятно, проголосует уже сегодня и что, скорее всего, он будет голосовать онлайн. Через два часа, в 14:40, показали 40-секундное видео, на котором Путин позировал с мышкой, монитором, клавиатурой и папкой с несколькими листочками распечаток. Российский диктатор присмотрелся к экрану и сказал, что "здесь не ошибешься". Далее слышны четыре осторожных щелчка "мышки" и слово "спасибо". Между тем в сети обратили внимание на последний кадр, на котором есть надпись об использовании неактивированной операционной системы Windows. Вдобавок зрители высмеяли имитацию, которую показал Кремль, и то, что Путин использовал западную/китайскую технику.

Видео дня

Выборы в РФ — голосование за Путина 18 сентября

На последнем кадре с "голосованием" Путина видна надпись с благодарностью за успешное волеизъявление. В то же время в правом нижнем углу монитора — размытое уведомление об отсутствии активации Windows, то есть Кремль использует программное обеспечение без лицензии американской компании Microsoft. Кроме того, видим монитор компании Dell, которая в 2022 году прекратила работу в РФ из-за российского вторжения в Украину: его могли приобрести либо ранее, либо ввезли контрабандой. Вдобавок ко всему, в сети высмеяли нерешительные движения "мышкой" и имитацию голосования за проправительственного кандидата.

Выборы в РФ — экран после голосования Путина 18 сентября Фото: Скриншот

Выборы в РФ — что происходит

Отметим, что дистанционное голосование в РФ проходит через портал "Госуслуги", для чего необходимо указать номер телефона и адрес электронной почты. Судя по изображению на экране у Путина, неясно, является ли это реальным результатом его действий или же это имитация. Также неизвестно, где находился диктатор во время голосования: если по месту официальной регистрации в Москве, то он должен был бы отдать голос за военного врача-"единороса" Дмитрия Назарова.

Выборы в РФ — реакция россиян на голосование Путина 18 сентября Фото: Скриншот

Выборы в РФ — комментарии о голосовании Путина 18 сентября Фото: Скриншот

Отметим, Фокус собрал информацию из российских СМИ о ходе выборов в РФ. Оппозиционные СМИ сообщили, что тысячи граждан были внесены в списки без их согласия, причем речь идет как о временно оккупированных территориях Украины, так и, например, об Алтайском крае. Кроме того, бюджетников заставляют голосовать за определённых кандидатов и также оказывают давление на наблюдателей от условно оппозиционных политических сил "Яблоко".

Напоминаем, что 18 сентября появилась статья агентства Bloomberg, в которой речь шла о мобилизации в РФ после выборов в Госдуму 2026 года и о том, из каких регионов начнут набирать солдат в российскую армию.